No primeiro semestre do ano, venderam-se menos 1,3 milhões de livros. Segundo os dados da GFK, citados àpela Fnac, esta rede de livrarias, os hipermercados ou outros livreiros registaram quebras de 65%. E, apesar de se ter registado uma recuperação nos últimos dois meses, "o mercado continua a cair 20%" e "é provável que este ano não seja possível recuperar a redução de consumo nos meses de confinamento", refere Inês Condeço, diretora de marketing da FNAC Portugal. Ainda assim, os próximos meses são por norma os mais fortes nas vendas de livros.Ainda que o mercado tenha sofrido quedas em "todas as áreas", nos meses em que estiveram fechados em casa, a Fnac apercebeu-se que as áreas menos afetadas nas suas vendas foram o romance traduzido, o policial e o romance histórico. Também deram atenção à banda desenhado, aos livros históricos. E a literatura infantil até aos 6 anos também sofreu menos. Já livros de arte, história turismo ou a literatura em língua estrangeira estão entre os menos vendidos.Curiosa foi a adaptação do mercado nesta fase, com o lançamento de livros relacionados com a pandemia (esta ou outras). "Um exemplo curioso", nota Inês Condeço, foi o intemporal A Peste, de Albert Camus, que "disparou" nas vendas.Também Este Vírus que nos Enlouquece, de Bernard-Henri Lévy e, já esta semana, Contágios – 2500 anos de pestes, de Jaime Nogueira Pinto, estiveram nos tops.Nessa fase, os portugueses recorreram ao comércio online, mas "a compra online é mais focada em compras funcionais e foram essencialmente os leitores regulares que suportaram o crescimento de livros no digital", explica Inês Condeço. Os livros costumam ser comprados por impulso e depois do contacto com os próprios livreiros, o que na fase mais restritiva de combate à pandemia da Covid-19 não era possível. Como, ainda assim, a área dos e-books cresceu, a responsável da Fnac sugere que se invista no ebook e que as pequenas livrarias disponibilizem o seu catálogo online."No entanto, é preciso termos consciência que o nosso problema é estrutural e já vinha do passado", refere Inês Condeço, que está empenhada na campanha institucional "Livros de Uso Obrigatório", que pretende realçar como "a leitura e´ tão vital como as máscaras que agora todos nos vemos obrigados a usar diariamente e evidenciando que os livros nos protegem da falta de conhecimento, abrindo horizontes, estimulando a criatividade e a imaginação".A iniciativa surge em simultâneo com as feiras do livro de Lisboa e Porto e o dia Internacional da Literacia, que se assinala no dia 8 de setembro, e sugere aos leitores que tirem uma foto com o seu livro (ou melhor, a sua "ma´scara litera´ria") e a partilharem nas redes sociais com os hashtags #bookmask e #usoobrigatorio. Figuras como Ricardo Araújo Pereira, João Tordo, Ana Bacalhau ou Rita Redshoes estão envolvidos na campanha.