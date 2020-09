Dueto com Sting antecipa novo álbum de Melodie Gardot

A cantora e compositora Melody Gardot acaba de anunciou o seu aguardado novo álbum, lançando um novo single em dueto com Sting. Intitulado Little Something, reúne estas vozes únicas numa faixa pop, de compasso alegre, com nuances de música latina. A canção, misturada por Robert Orton (Lady Gaga, Carly Rae Jepsen, Lana Del Rey), foi criada por Melody Gardot, a produtora francesa Jen Jis e o ex-vocalista dos The Police, Sting, em colaboração com o seu guitarrista de longa data, Dominic Miller."Esta nova canção – escrita em colaboração com o meu querido amigo Dominic Miller – tem uma alegria singela e contagiante, e foi muito divertido participar nesta troca vocal com a requintada Melody Gardot. Espero que possam ouvir os sorrisos nas nossas vozes", comentou Sting a propósito.Em maio de 2020, confinada na sua casa em Paris, Gardot apareceu nos jornais ao lançar um convite de casting nas suas redes sociais para músicos de orquestra que não podiam trabalhar por causa das restrições da quarentena da Covid-19. Foi com uma seleção deles que criou a orquestra virtual com que gravou o primeiro single do álbum, From Paris With Love.De seguida, a cantora voltou à imprensa em junho, ao fazer a primeira sessão de gravação de estúdio segura, como medida de prevenção da COVID, nos históricos estúdios londrinos de Abbey Road, acompanhada pela célebre Royal Philharmonic Orchestra.Agora acaba de anunciar que o novo álbum, disponível a partir de 23 de outubro, terá o título Sunset in the Blue e será uma celebração orquestral das suas raízes jazzísticas, com a cumplicidade da equipa de produção com a qual ganhou vários prémios Grammy com o seu disco de 2009 My One and Only Thrill: o produtor Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock), o arranjador e compositor Vince Mendoza (Björk, Robbie Williams, Elvis Costello) e o engenheiro de som Al Schmitt (Frank Sinatra, João Gilberto, Bob Dylan, Paul McCartney).