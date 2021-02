Este País não é para livros: como está a sobreviver o mundo livreiro à pandemia

Durante um mês, não se pôde vender livros cara a cara em Portugal. O governo permitiu algumas exceções, mas a proibição afetou gravemente todo o setor e há queixas de que as novas regras prejudicam as pequenas livrarias.

Uma pandemia é um péssimo contexto para se estar no setor livreiro - este é o ponto comum a mais de uma dezena de conversas que a SÁBADO travou com profissionais da área para perceber as dificuldades causadas pelo confinamento, que parecem ter sido ubíquas. "O novo confinamento veio atingir toda a cadeia editorial", diz Ana Afonso, diretora editorial da 20|20, cujo valor baixou na proporção do mercado do livro o ano passado, cerca de 17%. "O comportamento dos leitores não foi tão positivo quanto esperávamos."