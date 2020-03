Os militares alinham-se atrás de uma mesa ao ar livre, no jardim da Paiva Couceiro. Fardados e de máscaras, distribuem, nesta zona histórica de Lisboa, sacos brancos para os mais carenciados. São bens de primeira necessidade, alimentação para aqueles que não têm capacidade para as compras nos supermercados após longas filas de espera. Domingo, 29 de março, o segundo de quarentena, revela-se pacífico e triste.Algumas janelas abertas fazem eco das notícias sobre covid-19, divulgadas, ininterruptamente, na televisão. O trânsito quase inexistente torna a cidade fantasma (e os preços da gasolina descem vertiginosamente). Há um ou outro transeunte a falar ao telemóvel, munido de álcool em gel. Outros bebem café na rua, em copos descartáveis - conforme mandam as novas regras de contenção da pandemia - e o dono de um estabelecimento confessa: "No final, vamos todos parar ao psicólogo."Descendo a Avenida Mouzinho de Albuquerque, em direção à linha férrea, o cenário surpreende: dois cavalos, um branco e outro castanho, alimentam-se num descampado. À frente, no bairro social ninguém se atreve a sair de casa. Não se veem crianças, nem velhos, nem famílias a empurrarem carrinhos de bebés: isso era antes do inimigo invisível. Nas zonas arborizadas, as cadeiras de jardim estão vazias pelos anúncios de prevenção da junta de freguesia da Penha de França: "Não podem ser utilizadas. Cuide de si, cuide dos outros."Colectividades fechadas "por motivos de saúde de todos nós" fazem desta zona da cidade um exemplo de cumprimento das normas da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Tascas igualmente encerradas deixam, contudo, um resquício de outros tempos: menus à porta, de petiscos e caracóis.Nas ruelas da Graça, o único sinal de comércio vem das lojas de conveniência de indianos. Ninguém lá entra, as prateleiras de frescos estão desfalcadas mas há laranjas com fartura - não fossem elas um citrino carregado de vitamina C que fortalece o sistema imunitário.O cenário sombrio contrasta com os arco-íris em folhas A4 nas janelas, desenhados por crianças. São elas que dão o mote de esperança: "Vamos todos ficar bem!". Lema conjugado outro, de um grafiter que deixa a sua marca numa parede em ruínas: "Lave as mãos."