Limpar o mar com matemática

Milhares acorreram a ajudar. Fizeram tudo o que podiam para conter aquela mancha preta e salvar os animais marinhos, ao largo das ilhas Maurícias. Improvisaram barreiras flutuantes com palha e até usaram cabelos – que algumas pessoas cortaram voluntariamente. Apesar de se ter conseguido retirar da água várias toneladas de resíduos, o impacto foi devastador. Vinte e três dias depois de o navio ter encalhado num recife no Sudeste das ilhas Maurícias, a mancha negra de petróleo já chegava à ilha vizinha Reunião – a 200 quilómetros de distância. Foi há um ano que o petroleiro japonês MV Wakashio provocou o maior desastre ambiental naquela pequena nação com 1,3 milhões de habitantes. Derramou mais de mil toneladas de petróleo no mar.