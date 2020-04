Com 30 anos, Laura Marling não tinha muito a provar na música. Desde os 16 a escrever e a cantar as suas próprias canções, já angariou distinções dos mais conceituados prémios musicais britânicos - o primeiro dos quais aos 18, com Alas, I Cannot Swim - e, disco após disco, elevou-se ao patamar de compositora de topo da sua geração.Ainda assim, após o penúltimo, Semper Femina, de 2017, achou que a mudança tardava: deixou os palcos por um tempo, inscreveu-se num mestrado em Psicanálise e pôs-se a gravar, no seu apartamento londrino, Song For Our Daughter, mais um exercício de sentimento, vulnerabilidade e primor autoral. Ao sétimo álbum, continua a surpreender e a deixar-se surpreender: pelo mundo moderno, por uma nova fase de vida ou pela beleza a ser encontrada na simplicidade.Não é literal, porque não tenho mesmo uma filha, mas é o resultado de ter chegado a uma idade em que os 17 anos já vão longe. É sobre pensar no que fazia nessa idade e estar preparada para coisas para as quais não estava na altura. O título em si é roubado a um livro da Maya Angelou, Carta para a Minha Filha, uma coletânea de experiências incidentais sobre como agir neste mundo enquanto mulher.Sim, grande parte do disco foi construída em casa, antes de ir para um estúdio decente, e acho que isso preservou muita da intimidade emocional. Depois acrescentámos muitos elementos, com os quais tive o cuidado de não exagerar no passado, como vocalizações de apoio e arranjos de cordas, que acho que enfatizaram o sentimento e o dramatismo do disco.A minha escrita de canções evoluiu na medida em que a minha habilidade aumentou, mas o meu interesse na feminilidade mantém-se: é só a consequência da minha condição de mulher. Mas tem sido qualquer coisa viver nesta quinta onda do reconhecimento cultural da mulher na sociedade, dá muito que pensar.A maior parte do disco estava escrito antes de começar o mestrado, mas há muito tempo que me interesso pelo assunto. Acho que, mais do que afetar o conteúdo das letras, a Psicanálise ensinou-me que o impulso da escrita é a tentativa de reparar algo irreparável, preencher um vazio muito antigo em nós próprios. É a incapacidade de lidar com essa falha que estimula o potencial criativo.Não sei, acho que não tento ir nem numa direção nem na outra. Não penso em quem está a ouvir ou para quem estou a cantar, não gosto de investigar muito a minha escrita.Principalmente a velha guarda: Paul Simon, Tom Waits e Paul McCartney. Pensei particularmente no Tom Waits e numa canção dele, Alice, em que descreve um patinador que crava o nome "Alice" no gelo e depois é engolido pelas fendas. Tenho um fascínio enorme por esse tipo de escrita, que é muito sofisticada na medida em que é contida, discreta.Percebo porque é que as pessoas tendem a categorizar, ainda que ache que essa palavra tenha uma conotação um bocado cinzenta. Eu não descreveria os nomes que citei como cantautores, por exemplo, acho que transcenderam a limitação dessa categoria. Ainda assim, prefiro isso a ser chamada de artista folk ou, pior ainda, artista folk feminina.Não faço ideia, a não ser que gostaria, quando tudo isto passar, de fazer a digressão que sempre fiz, a cantar as canções a solo. É o meu sétimo álbum, e já lancei tantos que de certa forma é só mais uma etapa - não é que o disco seja descartável, mas não o lançaria nesta altura se não fosse capaz de lidar com as consequências disso.Espero que o sentimento que subsista no ouvinte seja o de que a sua experiência é compreendida, porque é isso que gosto de sentir quando ouço música: que o meu íntimo é, de certa forma, partilhado por outros e, portanto, aceite.