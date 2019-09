ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

"O Justin estava à minha frente e juro que era como se tivesse sido engolido por uma massa de pura fibra", lê-se à página 21 de Bem Te Quero, Mal Me Queres (Penelope Ward, editora Topseller). Seguem-se descrições de bíceps e de camisolas de alças justas "no peito cinzelado", além da pele num "lindo tom bronzeado" e da voz "grave e gutural". Mais à frente, ela vai surpreender-se com o "traseiro musculado" de Justin: "Não me tinha apercebido de que ele tinha um traseiro incrível."Há ainda piadas entre comida e sexo (um clássico – até Eça de Queiroz fez analogias marotas com marmelos, marmeladas, pêssegos e seus doces) e até uma cena em que a protagonista, acabada de ser mãe, extrai e armazena no frigorífico leite para a bebé, mas é Justin que gosta de o beber ao pequeno-almoço – fazendo lembrar o dia em que José Rodrigues dos Santos pôs em O Codex 632 (2005) uma personagem a dizer que "quando um dia for casada e tiver um filho, vou fazer uma sopa de peixe com o leite das minhas mamas".