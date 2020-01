Esta terça-feira, a cadeia de restaurantes KFC pediu desculpas por um anúncio emitido na Austrália. O vídeo mostra dois rapazes a olhar para as mamas de uma mulher, e foi alvo de críticas por um grupo local que ameaçou boicotar o KFC por considerá-lo "sexista", relata a agência Reuters.

O anúncio tem 15 segundos e tem sido transmitido na televisão durante as últimas três semanas. Mostra uma mulher a ver o seu reflexo no vidro de um carro estacionado. A janela desce e veem-se dois rapazes jovens acompanhados pela mãe a olhar para as mamas da mulher, antes de ela sorrir e dizer: "Alguém disse KFC?"





"Pedimos desculpas se alguém se sentiu ofendido pelo nosso último anúncio. A nossa intenção não era a de estereotipar as mulheres e os jovens rapazes de forma negativa", afirmou um porta-voz da empresa, no pedido de desculpas.

Nas redes sociais, as opiniões dividiram-se, com gente a dizer que o anúncio era divertido e que a empresa não precisava pedir perdão. Já o grupo Collective Shout, que atua contra a objetificação da mulher, condenou a publicidade considerando-a uma "regressão a estereótipos gastos e arcaicos em que as mulheres jovens são sexualmente objetificadas para o prazer masculino".

"Anúncios como este reforçam a ideia falsa de que não podemos esperar melhor dos rapazes. É outra manifestação da ideia ‘rapazes serão sempre rapazes’, que limita a nossa capacidade de desafiar ideias sexistas que contribuem para o comportamento nocivo para as mulheres e raparigas", afirmou Melinda Liszewski, porta-voz do Collective Shout.