Comic Con: “Todos já quisemos ser super-heróis e aventureiros”

A 6º edição da Comic Con Portugal começa esta quinta-feira, dia 12, no Passeio Marítimo de Algés. O evento vai ser marcado pela "Homenagem a Stan Lee", o fundador da Marvel, e é o primeiro ano em que todos os canais televisivos portugueses vão estar presentes. Paulo Rocha Cardoso, diretor-geral do evento e um geek assumido, falou com a SÁBADO e afirma que este ano o evento vai sofrer alterações mas que continua a ser uma experiência memorável.

A Comic Con nasceu em San Diego, e já está espalhada pelo mundo. Como surgiu a oportunidade de a trazer para Portugal?

Eu sou aficionado da banda desenhada, sou um geek e durante muitos anos segui o projeto que acontece em San Diego. Era um sonho estar e visitar San Diego, o evento é a Meca dos geeks. Foi um processo extremamente complexo e em 2008, quando se começou pela primeira vez a planear este conceito, percebemos que ainda não era a altura ideal em Portugal para o evento acontecer. Na Comic Con de San Diego, em 2008, foi apresentado pela primeira vez o filme Iron Man, e de repente tudo mudou. A indústria cinematográfica decidiu apostar mais no mundo dos super-heróis, decidiu apostar mais na cultura pop e a partir daí, este universo passou a ser do conhecimento das massas. Nessa altura começámos a planear como é que era possível fazer este evento, uma ambiciosa aposta para fazer em Portugal e aconteceu pela primeira vez em 2014.

O que aprenderam das edições anteriores?

Imagina-se o sonho e vive-se o pesadelo (risos). Nós todos os anos tentamos melhorar, tanto a nível de experiência como a nível de recinto, isso vem de acordo com os nossos princípios e com os valores que temos para marcar a melhor experiência para os visitantes, para os parceiros, para todos os que fazem parte do evento connosco. Disto, também anota-se que começámos com 30 mil metros quadrados e aumentámos para 60 mil. Durante quatro anos estivemos num espaço que era a Exponor, um espaço menor e verificámos que não era possível crescer, precisávamos de mais, a indústria exigia mais, os visitantes exigiam mais. Então fizemos uma grande aposta que foi trazer este evento para um espaço ao ar livre, em 100 mil metros quadrados, onde já é conhecido outro evento que acontece em Algés, e começámos a criar um novo espaço, uma nova experiência. Fizemos lá no ano passado, este ano vamos ter muitas melhorias em relação ao ano passado e no próximo ano, de certeza absoluta que também teremos mais melhorias. Esse é o nosso propósito, uma melhoria contínua para criar a melhor experiência para todos.

É responsável pela escolha dos convidados? Ou só dá ideias?

Na realidade eu sou a pessoa que quando tudo corre bem é porque a equipa trabalhou muito bem e quando corre tudo mal, alguém tem que estar a dar a cara (risos). Na Comic Con não é por vontade da organização que os convidados fazem presença no recinto. Nós todos temos ídolos, eu sei claramente quem gostaria de ter no recinto, gostava de ter um Harrison Ford, um Brad Pitt ou uma Angelina Jolie, mas isso obviamente são as nossas escolhas. Mas a Comic Con tem na sua missão promover a indústria da cultura pop. No final só faz sentido se estiver enquadrado dentro da indústria do panorama nacional. Nós não temos talentos, temos conteúdos do universo português ou que estão a decorrer no universo português e que fazem sentido neste momento. Se uma série é cancelada ou se uma série não passa no panorama nacional também não vai estar lá.

Este ano a Comic Con vai prestar homenagem a Stan Lee, pode dizer-nos como?

Stan Lee sempre foi o convidado, a nível pessoal, de eleição. Sempre foi alguém que tinha o convite aberto para vir a Portugal. Tentámos várias vezes no passado mas infelizmente não aconteceu e ele faleceu. Resolvemos este ano homenagear alguém que criou muito deste universo. Temos um pórtico, uma entrada na Comic Con, que é uma cidade idealizada por Stan Lee. Muitas das suas personagens foram criadas em cima de uma cidade existente que é Nova Iorque, em que Stan Lee criou edifícios que não existem na realidade - como a Torre dos Vingadores ou o espaço do Doutor Estranho. Então, nós tentámos homenagear com a entrada da Comic Con, podes entrar num universo que ele criou e que ele idealizou. Teremos painéis dedicados ao universo da Marvel, teremos "Um dia na vida de um Vingador com Benedict Wong", teremos filmes que irão decorrer no universo da Marvel, além de painéis onde vai ser discutido a vida do homem e a vida também de uma personagem que acho que fez parte do nosso imaginário.

O cosplay está a ganhar cada vez mais apoiantes, quais foram os fatos que mais o surpreenderam nas edições anteriores e já experimentou?

Sim, o cosplay é uma arte que a maioria das pessoas provavelmente não imagina o tempo que é despendido a criar os seus próprios fatos. É alguém que se revê naquela personagem, alguém que escolhe ou representa o maneirismo, a vestimenta e a própria atitude que a personagem representa. Na Comic Con, nós todos temos ídolos, e toda a gente do universo tem. Por isso, tu podes ser quem tu quiseres, podes entrar neste universo e podes trajar. Os visitantes são parte integrante para o visual do recinto, são parte integrante da Comic Con. Eles são uma atracção, porque eles fazem, durante muitos dias ao longo dos anos, os próprios fatos. Por isso existem fatos extremamente surpreendentes, pessoas que constroem os seus fatos durante todo o ano, para terem um fato por dia, durante quatro dias. É incrível, no ano passado surpreendi-me muito com um fato: estavam duas pessoas do Ferrero Rocher, o motorista e a senhora que fez parte do anuncio publicitário da marca. Achei extremamente interessante que alguém achou que deveria estar assim, e faz todo o sentido, porque tu podes ser quem tu quiseres na Comic Con, inclusive uma figura que te marcou na vida.

Quais são as principais novidades de cada área?

Este ano temos uma grande novidade no recinto, até então todos os eventos foram planeados mediante a própria área e eram segmentados perante a área – cinema, televisão, banda desenhada, gaming. Este ano é a primeira coisa a mudar. No recinto temos um evento, três áreas e dez temas. Estas três áreas irão ser direcionadas à própria experiência do visitante, existirá uma área de programa – onde teremos os dez temas a decorrer – uma área de experiências – onde a área gaming, cinema, televisão estará a decorrer – e uma área comercial – onde vamos ter o maior geek market da Europa, que vai estar também a comercializar produtos exclusivos, coleccionáveis, livros, banda desenhada, tudo o que podemos encontrar. A área comercial também vai ser representada por exposições exclusivas que vieram pela primeira vez a Portugal, como a exposição Star Wars ou a exposição Tamashii Nations. Por fim, temos uma nova área que são as atrações como o iSports, que vai ser dividido do gaming porque vai ser algo que as pessoas se possam divertir e não competir - os pais, os avós, os filhos, poderão estar a jogar simplesmente pela diversão e não com o intuito de ganhar. A música vai ter um espaço muito próprio, porque nós todos crescemos com música e quando ouvimos a banda sonora de um filme como Star Wars, Indiana Jones ou Harry Potter nós automaticamente reconhecemos e faz parte da cultura pop.

Dos dez temas, qual tem mais sucesso? E, na sua opinião, qual devia de ter mais audiência?

Para nós todos os temas são representativos, não existe nenhum tema que é superior a outro. Todos dentro da sua indústria têm a sua representatividade. Obviamente que nós temos dentro da Comic Con mais de 200 convidados, desde a indústria do gaming, do iSports, da literatura, do cosplay, da banda desenhada, de tudo. Mas os nomes que chamam mais à atenção então sempre dentro da área do cinema pois são os mais reconhecidos por todos. Mas não existe nenhuma área que se difere da outra. A Comic Con começa com banda desenhada – está na sua raiz, na sua génese – e tudo o que hoje vemos nos videojogos, no cinema, mesmo na literatura, começa na mente de um argumentista ou de um ilustrador que depois se transforma. Não existem áreas diferentes ou mais importantes que outras, todas elas estão conectadas dentro do mesmo tema, que é a cultura pop.

Millie Bobby Brown de Stranger Things e "Lisboa" e "Estocolmo" de La Casa de Papel foram confirmadas nas últimas semanas. Acha que a sua adição, de nomes tão conhecidos, vai trazer pessoas que nunca pensaram ir ao evento?

A Comic Con atinge todas as idades e todas as gerações, todos nós somos público do evento. Nós crescemos com referências, com personagens que fizeram moldar a nossa própria personalidade. Todos nós gostamos de cinema, de televisão, de música, todos nós lemos um livro. Obviamente algumas pessoas sentem à primeira vista: "será que aquela série é direcionada para mim?", "será que gosto mais de The Walking Dead?", "será que gosto mais de Stranger Things", mas quando entramos na Comic Con verificamos que atingimos todas as faixas etárias e todos os públicos. Existem pessoas que mesmo que vão só por causa da Millie ou por causa da La Casa de Papel irão divertir-se. Isso até pode ser o impulsionador da visita mas depois esquecem-se do painel, e fazem outras coisas. Por isso é que tentamos que todas as áreas vivam e atinjam vários públicos. A Comic Con não promove atores, promove a indústria e aquilo que ela representa.

Só vêm portugueses ou também há visitantes internacionais?

Existem sempre visitantes do mundo, temos visitantes da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, da Dinamarca, Rússia, Alemanha. É natural que existam pessoas que gostariam de visitar estes conteúdos, a Millie não é um talento que costuma ir a muitos locais, a La Casa de Papel também, o Joaquim de Almeida a mesma coisa, e por isso tenho a certeza que muitas pessoas gostariam de estar presentes com o Joaquim de Almeida e têm essa oportunidade no recinto.

Como disse, Joaquim de Almeida vai estar presente e vai haver um concerto de Sérgio Praia como Variações. Ter convidados portugueses no evento ajuda a divulgar as artes lusófonas no mundo?

Sim, a Comic Con no seu nome tem integrado Portugal, para nós é extremamente importante dinamizar e promover o conteúdo nacional. O conteúdo nacional tem sempre uma grande representatividade, teremos Nuno Caravela que está a apresentar o Bando das Cavernas, e todas estas marcas são globalmente conhecidas. É muito importante para nós também representar o universo português. É muito importante termos um grande talento que foi Variações com um concerto do filme durante o evento. É extremamente importante também representar o Joaquim de Almeida, que é um dos "vilões" mais notórios da história portuguesa em Hollywood. No passado tivemos Daniela Ruah e Diogo Morgado, sempre representámos o cinema nacional e todas as áreas têm que ter conteúdo nacional. Também temos um designer da Lego, Sérgio Carvalhosa, que é português e está neste momento na Lego a fazer os designs das peças que vão ser apresentadas no evento.

O Paulo já disse que é um verdadeiro geek. Se pudesse ir como visitante ao evento deste ano, o que fazia e quem ia ver?

Eu tenho a certeza que se eu fosse os quatro dias, escolheria muito bem todo o conteúdo que quero ver, porque o evento está preparado para que estejam a acontecer atividades todos os dias, a todas as horas, em todas as áreas. E eu sendo um aficionado tenho um problema que os outros aficionados também têm – quando chegam ao evento perdem-se porque querem ver tudo. Teria que escolher muito bem, obviamente que não vou dizer quem (risos), mas passaria as doze horas no recinto e iria divertir-me muito.

Por fim, porque é que as pessoas devem ir à Comic Con Portugal de 2019?

É uma experiência épica, acima de tudo memorável, nós crescemos com estas marcas, com estas personagens e elas fazem parte da nossa razão de existência, da nossa personalidade. Nós gostávamos dos ídolos não pelo que eles vestem mas por aquilo que eles representam. Nós todos já quisemos ser super-heróis e aventureiros e isso molda a nossa personalidade e no futuro isso vai transformar-se também num mundo melhor.