O pretexto da conversa é o seu novo livro – pequeno, coisa rara num homem que escreve romances longos simplesmente porque os leitores gostam – sobre a importância da Catedral de Notre-Dame, em Paris, que sofreu um incêndio em abril deste ano. Follett doou os direitos de autor para o fundo de restauro da catedral – Fondation du Patrimoine.O escritor milionário conta que já terminou o seu próximo romance, que será publicado em setembro de 2020, e adianta que é sobre a época medieval. Aliás, o seu maior sucesso foi sobre esse tema: a construção de uma catedral. Há 30 anos, saía Os Pilares da Terra, que vendeu 25 milhões de cópias. Nas contas de livros que vende, Ken Follett já ultrapassou os 165 milhões.Dois dias depois do incêndio fui a Paris participar num programa de televisão sobre Notre-Da-me. No dia seguinte, tomei o pequeno-almoço com a minha editora e ela disse-me que queriam que eu escrevesse um livro pequeno a explicar como Notre-Dame é tão importante. Achei que era uma ótima ideia.Quando Notre-Dame foi construída, Paris era a cidade mais próspera e a maior da Europa. No seu centro estava a grande catedral. Victor Hugo tornou-a famosa mundialmente ao escrever um bestseller. Nessa altura, passa a ter uma posição na literatura mundial que é reforçada pela História. Por exemplo, quando Napoleão se fez imperador foi em Notre-Dame. Era o local correto para ser coroado. Quando o general De Gaulle chegou a Paris [depois do fim da II Guerra Mundial], ele conduz a parada da vitória e termina em Notre-Dame. O facto de estes atos se passarem em Notre-Dame reforça o prestígio.Foi muito chocante ver o incêndio porque todos pensámos que o edifício era eterno. Não é uma reação lógica, mas emocional. Quanto às doações, não acho que faça sentido argumentar dessa forma. Por exemplo, por que raio gasto dinheiro num Mercedes? Devia era ter um Volkswagen e dar o resto do dinheiro aos pobres. Podes usar esse argumento em tudo. No entanto, se todos nos comportássemos dessa forma isso não nos tornaria ricos, porque não criávamos emprego a quem faz os Mercedes, por exemplo. Não podes argumentar assim. Aqueles tipos franceses ricos que deram milhões talvez devessem dá-los aos pobres, mas não deram. Escolheram a catedral. É melhor não nos queixarmos.