O desafio era explicar numa página apenas a importância daquele dia histórico. São 365 datas que o historiador Paulo Jorge de Sousa Pinto compilou no livro Os Dias da História, da editora Manuscrito. Começa por explicar que apenas evocar datas por parecer inútil e que tentou "tornar interessantes estes pedaços de História para o público leigo, de forma breve mas rigorosa e sem resvalar para o juízo de valor."





Por exemplo, no dia 22 de fevereiro de 1848 começou a "Revolução Francesa de 1848". Depois de uma "crise financeira e por uma sucessão de maus anos agrícolas, o que agravou a situação económica e social do país e acabou por desencadear a revolta popular." A seguir à revolta, o rei Luís Filipe abdicou do trono e foi proclamada a Segunda República. Já se no dia 23 de fevereiro é outro evento político completamente diferente: a cedência de Guantánamo aos EUA, por Cuba. Os textos curtos tornam o livro quase numa história de bolso.A ideia do livro surgiu do seu programa de rádio na Antena 2, que foi emitido entre 2016 e 2018 (chamado, precisamente Os Dias da História). O historiador considerou "interessante fixar em livro alguns dos temas e efemérides ali tratados. Portanto, escolhi uma efeméride para cada dia do ano."O que eu digo na introdução do livro é que "evocar datas sempre me pareceu um exercício mais ou menos inútil e desinteressante", porque a data é a linha da frente da História, é a sua dimensão mais imediata. Portanto, evocar datas resulta frequentemente numa forma simplista e vazia de falar de História, sem compreender os contextos da época e a sua complexidade. Para o historiador, que procura compreender o passado, contar anos ou mencionar datas assim, a seco, tem pouco interesse, dizer que foi há 200 anos que aconteceu X ou há 500 que ocorreu Y. "E então?", é a pergunta imediata. Além disso, evocar datas é o modo mais comum de legitimar e justificar intenções e ações no presente, quantas vezes de forma emotiva e carregada de adjetivos e juízos de valor, algo que repugna igualmente ao historiador. Por isso, escrever este livro – tal como o programa de rádio que lhe deu origem - constituiu um duplo desafio: como tornar interessantes estes pedaços de História para o público leigo, de forma breve mas rigorosa e sem resvalar para o juízo de valor? Descrevo esse processo na Introdução do livro.

Como se escolhem os episódios?

A principal preocupação na escolha dos temas foi, no essencial, a mesma no programa de rádio e na composição do livro: equilíbrio e diversidade; de épocas, de civilizações, de geografia e de âmbito, misturando episódios da História de Portugal com os de outras Histórias, nos vários continentes, desde o século XV a.C. até aos finais do século passado. Quis igualmente evitar uma sobrecarga dos episódios mais evidentes (grandes batalhas, tratados, início e fim de conflitos, momentos decisivos da História política) e dar a conhecer assuntos de outras áreas e episódios mais obscuros ou menos conhecidos, porque a História não é feita só de grandes acontecimentos. A seleção foi, por vezes, difícil: há dias do ano em que ocorreram episódios muito interessantes, em anos e séculos diferentes, e dias em que, estranhamente, parece que nada de relevante ocorreu.

Qual é o episódio mais importante?

Não sei responder a essa pergunta, sobretudo porque o breve flash sobre o que ocorreu em determinado dia é, a maior parte das vezes, apenas uma insignificante ponta de um processo complexo com efeitos profundos no destino das sociedades humanas. Se tivesse que escolher um, não "o mais importante" mas o que teve maior impacto na História da Humanidade, escolheria a Hégira, a fuga de Maomé para Medina, em 622, porque permitiu a sobrevivência e viabilidade de uma nova religião, o islão, que mudou a face da Terra.

Acha que hoje as pessoas estão mais interessadas em ler história como um fait divers?

Penso que as pessoas, de uma maneira geral, entendem que o conhecimento da História é fundamental para compreender o mundo em que vivem, e que a ignorância histórica contribui para a estupidificação, a intolerância e a irracionalidade. O problema é onde deverão obter informação, uma vez que os historiadores nem sempre conseguem fazer chegar ao público, de forma fluida e acessível, o resultado do seu trabalho. Portanto, quem acaba por chamar a atenção do público e, de alguma forma, satisfazer esta "fome de conhecimento histórico" são curiosos, pessoas a quem falta sentido crítico e preparação adequada ou que não levam a História a sério. São elas que estimulam o apetite sensacionalista e alimentam o mercado das polémicas insensatas, das conspirações e dos tesouros, dos "segredos", dos "mistérios" e dos egos nacionais, como o "Colombo português" ou o "descobrimento secreto da Austrália".

Encontrou factos novos – que desconhecia – que incluiu no livro?

Deparei-me com muitos episódios que desconhecia totalmente, respeitantes a temas, problemas, conjunturas e circunstâncias diversas. Houve igualmente questões que eu pensava não passarem de meras curiosidades e que, afinal, contêm um enorme interesse e relevância. Dou quatro exemplos apenas: 30 de novembro de 1803, o dia da partida da "Expedição Balmis", a primeira expedição internacional de medicina preventiva de que há conhecimento; 2 de fevereiro de 1848, dia em que foi assinado o Tratado de Guadalupe Hidalgo, pelo qual o México foi forçado a ceder aos EUA mais de metade do seu território, e que hoje forma seis estados norte-americanos; 19 de março de 1853, um momento decisivo da chamada "Revolta Taiping", na China, que foi a mais mortífera guerra civil da História da Humanidade, e 29 de maio de 1945, o dia em que os franceses bombardearam Damasco, numa altura em que a Europa – e a França, em particular - festejava a paz, a queda da Alemanha nazi e o fim da II Guerra Mundial. Mas podia dar muitos outros exemplos.





O livro "Os Dias da História"

Da história de Portugal qual seria o dia que destacaria como o mais importante?

É difícil responder. As batalhas de Aljubarrota e de Alcácer-Quibir são momentos decisivos, mas talvez escolhesse 23 de maio de 1179, quando o papa emitiu a bula "Manifestis Probatum", comprovadamente uma espécie de "certidão" internacional do nascimento de Portugal como país independente.

Se tivesse de juntar um dia da história mais recente, qual seria e porquê?

Outra pergunta de difícil resposta, porque quanto mais nos aproximamos da atualidade, maior é o número de acontecimentos de que conhecemos pormenores e que consideramos relevantes para o nosso presente. Uma escolha óbvia seria 11 de setembro de 2001, o dia do ataque às Twin Towers em Nova Iorque, mas essa é uma data demasiado conhecida, por isso prefiro, talvez, a data de 20 de março de 2003, o dia do início da ofensiva norte-americana sobre o Iraque, que teve efeitos profundos e nefastos, tanto do ponto de vista político como humanitário.

Qual é o facto mais desconhecido, entre o público em geral, que devia ser celebrado?

Uma vez mais, é uma escolha difícil, tanto mais que tenho escrúpulos em apontar datas e factos para "celebrar" porque muitos apenas nos exigem reflexão e lamento. Infelizmente, a História humana está cheia de momentos que só ficaram registados devido ao seu caráter horrível ou trágico, grandes catástrofes, massacres ou batalhas. Mas para dar uma nota positiva, escolho o dia 21 de novembro de 1783, quando os irmãos Montgolfier realizaram o primeiro voo livre – isto é, sem amarras – de um balão de ar quente. Foi um momento absolutamente excecional, que permitiu o desenvolvimento da aeronáutica e abriu o caminho para, muito mais tarde, iniciar a conquista do espaço.

Acha que a história se repete?

Não. A História não se repete, mas há repetições na História, o que é um pouco diferente. Tenho grandes reticências a frases feitas como "as lições da História" porque há o risco de se tornarem "manuais da História", ou seja, que tudo pode ser explicado pelo passado. Digamos que penso que a História não nos dá lições, mas que nos ensina, infelizmente de forma imprevista. E é nesta dimensão evolutiva, dinâmica, sempre renovada e imprevisível, quantas vezes obscura e intrigante, que reside o interesse da História, senão não passaria de uma mera repetição infindável – e aborrecida - de ciclos. O que existe, sim, ontem como hoje, é uma permanente tentação de elaborar uma História "liofilizada", fácil, limpa e clara, "passada a ferro" e perfumada ao gosto do presente, para melhor servir objetivos políticos e ideológicos.

Se tivesse de eleger uma data com um facto histórico importante para recordar a Donald Trump qual seria?

Não hesitaria em escolher 9 de agosto de 1974, o dia em que o presidente norte-americano Richard Nixon se demitiu quando verificou que o processo de impeachment, ou seja, de destituição, que estava em curso devido aos efeitos do Caso Watergate, lhe era desfavorável. Penso que foi um gesto louvável de um presidente que, apesar dos inúmeros e graves erros que cometeu, traçou uma linha de dignidade que se recusou a ultrapassar. É aflitivo constatar o grau de degradação a que chegou a democracia norte-americana, comparando o que ocorreu então com o que se passa hoje na Casa Branca.

E se tivesse de eleger uma data com um facto histórico importante para recordar aos políticos nacionais?

O 31 de julho de 1932, dia em que o Partido Nazi obteve uma vitória eleitoral na Alemanha. Assinalou o momento em que aquela formação política, a que poucos ligavam importância e que pensavam que desapareceria rapidamente, se tornou no maior partido alemão, embora sem maioria no parlamento. A partir daí, estava aberto o caminho para Hitler subir ao poder, o que ocorreu seis meses depois. A data deveria servir, a todos os políticos, de aviso e cautela para nunca subestimarem os riscos da emergência de movimentos e partidos de índole nacionalista e que têm no populismo a sua principal estratégia de crescimento.

Pensa que a população geral se esquece da história?

Parece-me que o público em geral nem sempre está consciente do interesse, utilidade e importância da História para compreender o mundo em que vivemos. Sou de uma geração em que História significava uma de três coisas (ou todas em simultâneo): erudição intelectual, evocação de um passado glorioso ou opção profissional para se cair no desemprego. A História era vista como algo distante, vetusto, com interesse meramente ilustrativo, feito por senhores de longa barba que ocupavam o seu tempo a estudar pergaminhos e documentos cheios de pó. Hoje em dia parece-me que a situação melhorou, mas continua, infelizmente, a existir um grande divórcio entre os académicos e o público em geral. Não temos tradição de divulgação histórica, de produção simultaneamente rigorosa, crítica e acessível ao público em geral. Este livro constitui, precisamente, um esforço para contrariar essa situação.