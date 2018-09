Um grupo de jovens disparou um extintor em direcção a uma mulher num parque da República da Irlanda. O momento foi gravado em vídeo e está a causar polémica nas redes sociais, já com mais de 200 mil visualizações.

A mulher atacada seria sem-abrigo e não demonstrou qualquer reacção enquanto os jovens de riram da sua doentia "brincadeira".

O vídeo acaba com os jovens a fugirem enquanto se riam da mulher que tossia coberta pela nuvem de pó químico do extintor.

A carregar o vídeo ...

O incidente ocorreu no Peace Park, em Sligo, no norte do país.