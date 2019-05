Talvez seja o maior desafio de sempre de José Pedro Vasconcelos, ainda que nesta entrevista o próprio diga que não vê as coisas nessa perspetiva. Na noite de 3 maio estreou-se a solo num talk show da sua autoria. Já em 2012 (e até 2015) tinha conduzido o 5 Para a Meia -Noite, mas na altura o programa era de apresentação rotativa. Depois, Vai-se a Ver e Nada, também na RTP, é um formato 100% José Pedro Vasconcelos, com um convidado central à conversa e peças realizadas no exterior onde veste o papel de repórter e humorista.Ao mesmo tempo, José Pedro Vasconcelos mantém dois negócios extra carreira artística e televisiva: um restaurante em Lisboa (o Santo António de Alfama, de que é coproprietário desde 2004) e um hotel perto de Évora. Afalou com o apresentador durante quatro dias, antes e depois da estreia do programa. Poderiam ter sido cinco dias, se soubéssemos que não atende números fixos, detalhe só descoberto depois de um dia de tentativas frustradas a ligar.

já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 9 de maio de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.