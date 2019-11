A carregar o vídeo ...

Já passa das 13h quando José Cid e a mulher, Gabriela Carrascalão, chegam ao café para tomar o pequeno-almoço. O ar ensonado denuncia uma véspera cansativa, em Esposende, onde o casal acompanhou a prova de um cavalo nascido na sua quinta, em Anadia. Aos 78 anos, o músico português está longe de abrandar: em agosto, época alta de quem anda na estrada, não lhe faltaram concertos. E hoje, numa improvável segunda-feira (9 de setembro), há espetáculo em Gafanha da Encarnação, perto de Aveiro. Como diria António Variações, o corpo é que paga."Levanto-me todos os dias por esta hora. E durmo uma sesta antes de entrar em palco. Descanso o máximo que posso", assume ànuma das mesas do café, em Anadia, a 50 metros da propriedade onde tem um estúdio de música, uma pista de hipismo e onde faz criação de cavalos. "Ontem [em Esposende] estavam franceses, brasileiros, espanhóis. O [meu] cavalo, inexplicavelmente, tocou [na barreira] no primeiro salto, na saída, e depois fez um percurso incrível. Nasceu aqui, ganhou o prémio de melhor cavalo nascido em Portugal", conta exibindo os vídeos no iPhone, feitos no dia anterior.Em cima da mesa está uma edição do Jornal da Bairrada com uma foto sua a ocupar toda a primeira página, acompanhada de uma frase em manchete: "As novas gerações reveem-se na minha rebeldia." "Finalmente alguém faz uma capa comigo. Nunca tive direito a uma primeira página. São sempre os Carreira, porque o filho partiu o dente, ou porque o outro foi de férias para Itália. A mim deram-me um canto de página quando caí de uma égua e fui parar ao hospital", provoca o músico, agraciado no mês passado com um Grammy Latino na categoria Prémio de Excelência Musical.A notícia chegou-lhe por telefone, "um homem que ligava de Miami e falava castelhano". Inicialmente pensou tratar-se de uma brincadeira. Quando a novidade foi tornada pública, um comunicado da academia traçava o perfil de um artista que "adaptou sem esforço a influência da música popular anglo-saxónica ao estilo original do pop-rock português (...)"."O Quarteto 1111 criou as bases do rock português, com uma forte tonalidade psicadélica, como denotou o enorme sucesso de 1967 A Lenda d’El-Rei D. Sebastião’", referia o documento, considerando o disco 10.000 Anos Depois, entre Vénus e Marte uma "obra-prima do rock progressivo". "Com dezenas de sucessos, continua a ser uma grande atração em concertos em Portugal, lançando novas músicas e álbuns ao vivo."A solenidade do comunicado, no entanto, contrasta com as palavras desconcertantes do galardoado à: "De uma coisa estou certo, nenhum candidato vai usar Doc Martens, versão sapato antigo, dos anos 90, como os que eu uso. As botas são uma chatice porque é preciso apertar."O concerto está marcado para as 23h. "Vai ser um espetáculo mais popular, com uma produção média, mas para uma multidão. E é pertinho de casa", diz José Cid junto aos portões da quinta, herdada do pai em 1977. No hall do palacete, um piano de cauda ocupa um dos cantos da divisão, com alguns troféus esquecidos na tampa superior: um Globo de Ouro, um diploma num cilindro cromado, um prémio de cristal da Sociedade Portuguesa de Autores. Tudo misturado com papéis, retratos, o último disco dos Capitão Fausto e um capacete dos bombeiros.Os primeiros acordes saem-lhe naturalmente: "E se escutares com atenção/tens o bater do teu coração/na minha música." "Se houvesse um refrão capaz de resumir a minha carreira, este podia ser um deles", diz José Cid, que só não continuou a canção porque teve de atender o telefone: era da Sociedade Portuguesa de Autores a felicitá-lo pelo Grammy , e a confirmar a reserva na cerimónia, dia 13 de novembro, no Waldorf Astoria Las Vegas. "Pode dizer ao Tozé Brito que já tem idade para dormir sozinho, vai ter um quarto só para ele", brinca ao telefone.José Cid vai receber o Grammy Latino, um galardão que se destina a consagrar as mais importantes - e longas - carreiras musicais. Ao seu lado em Las Vegas estará Joan Baez, a cantautora de origem mexicana, e figuras como Omara Portuondo, Hugo Fattoruso, Eva Ayllón, entre outros."Gosto muito [da Joan Baez], vi-a no ano passado em Lisboa. E a cubana é uma grande cantora. Mas há um que é o ‘nós pimba’ de lá", afirma em tom de provocação. E vai mais longe: "Viram ontem a Odete Sangalo no Rock in Rio? Não é Ivete, é Odete (risos). Aquilo é muito mais rio do que rock, uma pirosa instituída. Deviam ter lá posto os Xutos ou o Rui Veloso, mesmo com os copos..."Considerado o mais prestigiado prémio da indústria discográfica, o Grammy atribuído a José Cid ganha maior relevo se pensarmos que o artista está longe da indústria e das multinacionais. Todos os seus registos, incluindo dois que ainda não saíram, são editados pela Acid Records - a sua editora independente - e gravados num estúdio caseiro do seu palacete em Anadia. É preciso escalar quatro andares para lá chegar."Tenho de ir lá acima fazer duas cópias do meu último disco", explica enquanto subimos. Pelo caminho há quadros de James Dean com Marylin Monroe, e uma grafonola ao cimo das escadas encostada numa parede com um cartaz: "Recompensa-se quem ouvir", lê-se em baixo da imagem de José Cid nos anos 80. Também lá está uma foto de Jorge Palma e outra de Salazar "Salvador da nação portuguesa", de 1937, com um conjunto de preces para rezar, por ordem do bispo de Coimbra."Fotografem isso", diz José Cid, monárquico assumido, ao repórter da. Os prémios têm a sua importância, mas o músico nascido na Chamusca diz que o importante é continuar a cantar e a compor. Talvez isso explique a quantidade de discos de ouro espalhados pelo corredor do último piso do palacete centenário, onde o músico trabalha sem horas contadas, sozinho ou com convidados que emprestam talento aos seus registos.Um deles saiu recentemente e representa mais uma viragem na carreira do músico, que assinou obras que vão do jazz ao rock sinfónico. Intitulado Fados, Fandangos, Malhões e uma Valsinha é um regresso à música popular portuguesa. "Não me identifico com nenhuma onda e identifico-me com todas. Sou completamente camaleónico. Numa altura em que toda a gente canta baladinhas pop, até os fadistas, eu saí dessa área, que é a minha, para gravar um disco de música popular." Mas há uma coisa em que é irredutível: letras em português."Os grandes compositores de música popular não podem parar de escrever, estamos no País da música popular mais rica do mundo. Os espanhóis nunca tiveram o Fausto, o Adriano, Zeca Afonso, nem Sérgio Godinho, nem José Cid. Os gajos da rádio e da imprensa são todos anglófonos. Mas ninguém percebeu que Gil Vicente é mais genial do que Shakespeare, que o Zeca é melhor do que Bob Dylan. Se o Elton John tivesse nascido em Mogofores [onde fica a quinta de José Cid], estava desgraçado."Na casa de Mogofores há um óleo pintado quase à escala real: um enorme retrato do casal, que se conheceu durante uma entrevista, há mais de 40 anos, na Austrália. "Eu trabalhava numa televisão e o Zé tinha ido fazer a primeira parte dos Men at Work. Fui escolhida para fazer a cobertura do evento. Queriam uma pessoa que falasse português", conta Gabriela à SÁBADO. A jornalista, política e pintora timorense é irmã de Mário Carrascalão e cunhada do ex-presidente timorense, José Ramos Horta. Na altura não se conheciam, mas ela recorda a experiência como a sua "melhor entrevista". "O Zé é um contador de histórias. Ficámos um bocadinho mais do que amigos, mas havia outras prioridades, a sobrevivência da minha família em Timor, os filhos. Vivíamos muito longe."Casaram-se mais de 30 anos após esse primeiro encontro e ficaram a viver em Anadia, no palacete que pertencera ao avó de José Cid, que tem 14 quartos. Na sala do piso térreo, as paredes contam histórias em retratos dos antepassados da família, iconografia monárquica, e na carta exposta em que o barão do Cruzeiro requeria a construção do edifício. "Era meu bisavô, tinha um pequeno título heráldico da nobreza."Aliás, se Portugal vivesse em monarquia, José Cid seria provavelmente tratado por visconde. "Viver aqui é ótimo, a Gabriela passa o dia a pintar e eu a compor. Quando preciso de abrir os olhos e descansar, vou até à bicharada. Os cavalos têm de ser muito vigiados, têm cólicas e não se queixam. E as cólicas são terminais", explica Cid, que em tempos foi cavaleiro."Sempre montei desde pequeno, mas a certa altura passei para o lado profissional e comecei a fazer alta competição. E fiz uma coisa impensável para quase todos os cavaleiros: saltar mais de dois metros, uma coisa à Eurosport", conta junto à pista de obstáculos na qual o sobrinho, João Dinis, vai treinando os saltos. "Tens de chegar bem às varas. Duas batidas curtas, porque se for um obstáculo de um metro e meio, o cavalo manda-te saltar a ti", grita Cid para a pista. O músico chegou a ser vice-campeão nacional, em 1991, mas nunca deixou que os cavalos atrapalhassem a música. "Tenho saudades de andar a cavalo, mas não posso nem devo. Para ser um tigre no palco não posso andar a arriscar-me a dar uma queda."Ainda é dia nas ruas da Gafanha quando José Cid estaciona a carrinha Mercedes - é sempre ele que conduz - ao lado do palco. Embora seja segunda-feira, a freguesia está em peso no largo da igreja para a última noite das festas em honra de Nossa Senhora da Encarnação. Há famílias inteiras, miúdos a correr, adolescentes a namoriscar. E algodão doce, pipocas, bifanas, pão com chouriço. A banda já chegou e os músicos fazem os últimos ensaios de som, já com alguns fãs em frente ao palco.Sem ter almoçado - comeu uma tosta mista ao acordar -, Cid agarra num rissol de um prato pousado no camarim, para enganar a fome. "Está azedo, ninguém coma rissóis, estão estragados", diz para a produção do espetáculo, apontando para uma casa de banho portátil ao lado do camarim. No fim da noite, terminado o concerto, a organização providenciaria uma sopa de peixe, a favorita do pianista e compositor.Enquanto os músicos e restante equipa se dedicam à grelhada mista e aos rojões num restaurante perto do largo, José Cid e Gabriela dormem uma sesta no carro. É noite de trabalho para ambos: Cid vai tocar, Gabriela andará no palco de câmara na mão e auricular no ouvido, a fazer algumas das imagens que aparecem no ecrã ao fundo do palco. O jantar da equipa é uma celebração: alguns tinham estado nesse dia a trabalhar com o duo brasileiro Lucas & Mateus."Não era às 23h45?", pergunta um técnico de som, acabado de chegar ao recinto do espetáculo, de capacete na mão. Faltam breves minutos para subir ao palco e o músico português fecha-se no camarim com a mulher. Muda de roupa, veste umas calças de cabedal, camisa branca e uma boina. A banda já toca um instrumental quando José Cid abandona sozinho a tenda de lona que lhe serve de camarim. "Cuidado, não tens corrimão", avisa um elemento da produção, quando este se prepara para subir as escadas. "Noites de romaria, noites de Lua cheia", vai entoando ao microfone.Segue-se um desfile de êxitos reconhecíveis à primeira nota: Cai Neve em Nova Iorque em versão "faz-nos falta Gafanha" logo a abrir, Vem Viver a Vida, Amor, Cabana Junto ao Mar, e o público está conquistado. No ecrã, vão passando vídeos antigos de José Cid a interpretar as mesmas canções que vai tocando em palco.Durante duas horas, sem interrupções, José Cid e a banda tocam uma boa parte da obra do fundador do Quarteto 1111. No final, haverá autógrafos com uma família que não largava as grades que protegiam a zona privada do recinto, e o músico ainda levou almoço para o dia seguinte, depois de duas goladas de sopa fria diretamente do tupperware. "Vinte concertos em agosto, sete em setembro. Eu aguento bem. O melhor Grammy é este público."