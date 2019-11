Jill Gralow é uma jornalista da Reuters que esteve naquele que foi a viagem inaugural da do maior voo comercial de sempre. Preparada para um voo de 19 horas que iria testar a sua paciência e resistência, a repórter encontrou um voo onde foi servido bife ao jantar e oferecido um treino de exercício físico. Estes voos vão estar disponíveis a partir de 2022/2023 pela Qantas Airways. Entertanto, a companhia aérea vai levar a cabo alguns voos de teste para perceber os efeitos destas viagens na tripulação e nos passageiros.Gralow revela num artigo que, enquanto jornalista, está habituada a voar, mas que nunca tinha tido uma experiência como esta. Entre os passageiros estavam seis constantemente sob monitorização eletrónica. O voo iniciou-se com a descolagem em Londres pela madrugada, tendo sido servida uma refeição "ligeira" para pequeno-almoço: uma sanduíche de bife, sopa e vinho (que a jornalista recusou). Depois as luzes foram apagadas de forma a que os horários se adaptassem aos de Sidney, Austrália, e às suas 11 horas de diferença horária.Estas refeições e o apagar das luzes ajudam as pessoas a "adaptarem-se melhor e a reduzir o efeito de jetlag", explicou à jornalista a psicóloga Corinne Caillaud durante a viagem de 17.000 quilómetros."Passadas oito horas e um pequeno-almoço polvilhado com picante - para espicaçar o metabolismo - Caillau dinamizou exercícios de agachamentos e alongamentos, feitos nos corredores pelos seus passageiros-cobaia com níveis de entusiasmo diferentes", descreve a repórter. Estes exercícios ajudam a reduzir o risco de trombose em voos tão longos.A empresa acredita que os seus clientes estarão dispostos a pagar mais para evitar fazer escalas. Para acomodar melhor os passageiros, a Qantas Airways vai apostar em corredores maiores e em bancos também mais largos, daí também procurar preços mais altos.