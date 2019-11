Florence Schechter, diz ao Guardian (e está também isso referido no site do projeto) que a ideia surgiu depois de saber que existia na Islândia um museu dedicado ao pénis. O assunto sempre a interessou (porque, diz, é bissexual)

A primeira exposição, que estará patente até fevereiro, chama-se "Vagina Myths and How To Fight Them" (os mitos da vagina e como combatê-los). Um deles, por exemplo, diz a diretora, é o mito de que os pelos não são higiénicos. Diz que é o contrário.O foco do museu e das suas exposições está relacionado com a anatomia da vagina e todos os "acontecimentos" que a rodeiam: menstruação, limpeza, odores, aparência. Um dos slogans do museu refere que metade da população mundial tem uma vagina, mas apesar disso pouca gente parece perceber do assunto (um estudo recente mostrou como metade britânicos eram ignorantes sobre a ginecologia feminina) - ou no mínimo vê as vaginas como um assunto tabu.Tampões e copos gigantes "menstruados", fotografias, montagens, informações, instalações, algum humor: para ver, com entrada gratuita, a partir de 16 de novembro aqui