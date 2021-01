Dinamarca lança programa infantil sobre homem com pénis gigante

nne Lise Marstrand-Jørgensen.



Chama-se John Dillermand, é um desenho animado com um pénis gigante e está a gerar polémica na Dinamarca. Os episódios são transmitidos pelo canal público DR e destinados a crianças dos quatro aos oito anos.A série de animação, que estreou este sábado, levou a um debate sobre que assuntos devem ou não fazer parte de programas infantis."É mesmo esta a mensagem que queremos passar às crianças enquanto estamos no meio de uma onda do movimento #MeToo?", escreveu, citada pelo Guardian, a autora dinamarquesa A

Também o professor e investigador de género na Universidade de Roskilde acredita que o programa celebra o poder dos genitais masculinos e continua a atrasar a igualdade.

Por outro lado, a psicóloga clínica Erla Heinesen Højsted, que trabalha com famílias e crianças, defende que a personagem "fala com as crianças e partilha a sua forma de pensar - e as crianças acham graça aos genitais", disse.

Segundo o jornal britânico, a DR, que tem reputação de ultrapassar alguns limites, defendeu-se das críticas dizendo que poderia ter feito um programa "sobre uma mulher sem controlo da sua vagina".