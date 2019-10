Já viu o trailer de Star Wars: A Ascensão de Skywalker?

A Disney lançou o trailer final do novo filme da saga Star Wars. O filme Star Wars: The Rise of Skywalker (em português Star Wars: A Ascensão de Skywalker) tem estreia marcada a 19 de dezembro em Portugal. Desde que foi publicado no YouTube, o trailer arrecadou mais de 2 milhões de visualizações em seis horas.O filme realizado por J. J. Abrams conta com Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega e Adam Driver nos papéis principais e é considerado o capítulo final da saga Star Wars criada em 1977 por George Lucas.O trailer foi divulgado no dia em que Carrie Fisher, a eterna princesa Leia, nasceu. Fisher morreu em 2016 e surge no trailer.