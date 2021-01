IRC: a sigla que quer unir a restauração

Antes da pandemia falava-se muito de partilha à mesa. Perdeu-se o número aos restaurantes que abriram exibindo a partilha como seu grande conceito triunfante. Mas quando se tratava de trocar ideias e experiências entre casas, a palavra de ouro que alimentava tantas ementas altruístas teimava em fazer ricochete num escudo avesso ao diálogo. "A restauração era completamente fechada", diz Henrique Villas-Boas que, querendo contrariar "essa forma portuguesa de ser", aventurou-se a criar o Iniciativa Restauração Comum (IRC). "Dou-me com muita gente na área e juntos conseguimos fazer coisas melhores e chegar mais longe".

IRC

Sempre apontando para a construção de uma imagem positiva da restauração, que transmita confiança e segurança aos clientes, Henrique preferiu enveredar pela via da diplomacia ao invés de ir para a rua. Não que as manifestações lhe soem disparatadas, "desde que sejam com uma base pacífica e com objetivos bem definidos". Mas "barulho por barulho" é estratégia que não o convence: "O nosso grupo é um grupo de reflexão, para nos unirmos".

Foi com este espírito em mente que o gerente do restaurante Travessa, na Foz, se uniu a outros empresários da restauração do Porto no início da pandemia para juntos conseguirem conquistar pequenas vitórias. A primeira foi logo a renegociação das taxas de entrega da Uber e da Glovo, que passaram de 30% para 25%: "Individualmente não conseguiríamos ter chegado tão longe", aponta, referindo, contudo, que as taxas continuam a ser "um exagero", tendo em conta as margens líquidas dos restaurantes que se situam em média nos 10%.

O passo seguinte passou por criar uma campanha com impacto direto nos consumidores. Em parceria com o produtor FAP Wines, a IRC lançou um voucher de oferta de uma garrafa de Giroflé Tinto ou Branco a quem fizesse encomendas de Take-Away iguais ou superiores a €30 num dos 20 restaurantes do Porto envolvidos nesta iniciativa. A campanha decorreu em novembro e a resposta, segundo Henrique Villas-Boas, foi boa: "Estamos a pensar fazer outras iniciativas do género".

Voucher IRC

Atualmente, a IRC concentra-se na campanha #OSeuAlimentoÉONosso, um vídeo que anda a correr as redes sociais celebrando os restaurantes como um lugar de comunhão e apelando a que os clientes antecipem as suas reservas nos dias em que os espaços são obrigados a fechar mais cedo e, principalmente, que não deixem de ir aos seus restaurantes favoritos: "Está mais do que provado e sabe-se que apenas 2% dos contágios se deram nos restaurantes. Temos preocupações que outros sítios se calhar não têm", refere Henrique.

A carregar o vídeo ...

Em breve, a IRC planeia alargar o seu espetro de ação a mais restaurantes da cidade. "Temos imensa gente a querer aderir". Henrique di-lo com algum otimismo, apesar das incertezas que se abatem sobre o setor: "Um dia abre, outro dia fecha, hoje pode-se, amanhã não. Isso a nós é que nos mata!"



Mas o grupo, garante, é para continuar a crescer e a concertar estratégias para lá da pandemia: "Todos os setores de atividade estão organizados, desde a área do calçado à da moda, e nós não estamos. Acho que isso é necessário." Na perspetiva do gestor de 50 anos, o futuro passará muito pelo delivery e por modelos de cozinhas centralizadas: "Isto vai explodir no Porto".