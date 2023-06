Investigação SÁBADO. A nova avenida, a casa e o jardim de Rui Moreira

A Via Nun’Álvares, prevista há mais de 100 anos, vai avançar. O traçado agora proposto salva parte do terreno da casa e também do jardim arrendado pelo presidente da Câmara do Porto. O autarca votou o projeto, não pediu escusa e diz que o que fez não o favorece, mas pode arriscar perda de mandato. E a companheira tem novos negócios imobiliários.