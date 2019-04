Este artigo contém spoilers do terceiro episódio de "A Guerra dos Tronos", "The Long Night". Se não quer saber o que acontece, saia já deste artigo.

O episódio mais longo de "A Guerra dos Tronos" é uma batalha há muito esperada contra o exército dos mortos-vivos. Com cerca de 65 mil soldados (mais dois dragões), o exército dos vivos enfrentou cerca de cem mil mortos-vivos comandados pelo Night King e por centenas de White Walkers. Contudo, a antecipada Batalha de Winterfell não trouxe grandes custos para o exército liderado por Jon Snow e Daenerys Targaryen: os vivos ganharam devido a uma milagrosa intervenção de Arya Stark e as personagens principais conseguiram inesperadamente sobreviver, apesar das terriveis decisões militares tomadas.

À publicação norte-americana Vox, especialistas em estratégia militar arrasaram a estratégia. Em primeiro lugar, o arranque dos dothraki: de quem foi a ideia de lançar cavalaria leve contra a total escuridão, onde se escondiam centenas de milhares de mortos-vivos? "Os dothrakis são cavalaria leve e móvel, por isso carregá-los contra as tropas do Night King não é boa ideia. Deviam usá-los nas laterais. Não há nenhuma razão tática para usares cavalaria leve contra uma força superior de infantaria que pode absorver o ataque", explica Mick Cook, veterano australiano que combateu no Afeganistão. É por isso que os dothrakis, tão amados pela Mãe dos Dragões, foram dizimados logo no início do episódio.



Em geral, os vivos estavam "mal preparados para quem sabia que iria defrontar um exército gigante", lembra Cook, e a defesa de Winterfell estava muito mal organizada. "A defesa estava completamente ao contrário. Quando se prepara um cerco, nunca se lança um exército a campo aberto para defrontar um inimigo numéricamente superior. Deixamos o inimigo investir contra as nossas defesas, e as defesas estavam ao contrário [em Winterfell]. Eles decidiram colocar a cavalaria à frente, depois a infantaria e por fim as defesas cá atrás", acrescenta o ex-militar.



Ryan Grauer, professor na Universidade de Pittsburg, "colocaria a trincheira mais afastada [de Winterfell]". "E a infantaria atrás da trincheira. Depois, as catapultas ficariam atrás da infantaria. À medida que os mortos chegassem, encontrariam um barreira no início. Assistimos no episódio que o mortos-vivos demoraram a ultrapassar esse obstáculo", explicou.

E os dragões, que tiveram a perseguir o Night King? "Não me pareceu estranho pôr dois dragões a perseguir o Night King, acho que foi uma boa escolha", considerou Cook. "Os dragões têm uma qualidade especial que pode atingir o objectivo final: matar o Night King - ou pelo menos essa era a intenção. Ao usar ambos, aumentas as chances de ser bem-sucedido", disse Grauer.



Uma coisa é certa: os dragões não eram o apoio na batalha que deviam. Por exemplo, quando os mortos-vivos não conseguiram avançar contra Winterfell devido à trincheira incêndiada, os dragões podiam ter dado uma ajuda valiosa. "O apoio aéreo deve ser usado no timing certo", explicou Cook. Os dragões poderiam ajudar as forças terrenas ao atacarem numa altura que maximizasse o dano no inimigo.Outra má ideia foi a de esconder os mais indefesos nas... criptas. "Os vivos já sabiam desde a Batalha de Hardhome que o Night King conseguia reanimar", explicou Grauer. "Esta decisão não fez sentido nenhum. Acho que é, mais uma vez, uma prova de que os vivos falharam a tentar compreender como funciona o seu inimigo", acrescentou."Acho que se sentiu uma tensão entre boas táticas militares e bons momentos televisivos", concluiu o professor universitário de Pittsburgh. Por exemplo, nas defesas da muralha de Winterfell: "Tinham vidro de dragão [que mata os mortos-vivos] e não fortificaram a muralha com isso. Dessa forma, impediriam temporariamente o exército dos mortos de subir pela muralha. Parece que a atitude nos vivos era: 'já que eles vão chegar cá, mais vale lutar contra eles no topo da muralha.'"

