Um grupo de alunos de infantário nos Estados Unidos decidiu fazer uma pequena surpresa a um funcionário do jardim de infância de Hickerson, no Tennessee. No aniversário de "Mr. James", que é surdo, as crianças aprenderam a sinalizarem a letra da música "Happy Birthday" (a versão em inglês de "Parabéns a você") em linguagem gestual.



A surpresa foi preparada pela enfermeira da escola e a reacção do funcionário à canção de parabenização do seu 60.º aniversário não tem preço.





O vídeo foi colocado nas redes sociais pelo próprio Hickerson Elementary. De acordo com a cadeia televisiva Fox, o senhor James trabalha há mais de 15 anos no local e ensina linguagem gestual às crianças ocasionalmente.