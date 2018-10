Septuagenário tinha medo de cobrar bilhetes a estrangeiros

O homem trabalhava na bilheteira de um jardim e recusava-se, por medo, a cobrar bilhete a estrangeiros. Terá custado 200 mil euros ao jardim.

Um funcionário de um jardim em Tóquio, no Japão, representou um prejuízo de milhões de ienes à instituição por "ter demasiado medo" de pedir aos estrangeiros o preço do bilhete para visitar o jardim.



O funcionário, com mais de 70 anos, admitiu que não cobrava a entrada no jardim nacional de Shinjuku Gyoen depois do lançamento de uma investigação interna lançada por uma denúncia interna.



O funcionário, entretanto reformado, admitiu que desde Abril de 2014 que não pedia as taxas de entrada de 200 ienes (cerca de €1,5) por adulto e 50 ienes (aproximadamente 40 cêntimos) por criança a estrangeiros. Esta prática terá durado ao longo de dois anos, confessou o japonês septuagenário.



Os cálculos feitos pela administração do jardim nacional afirmam que cerca de 160.000 visitantes terão entrado sem pagar e que o custo total terá sido de aproximadamente 25 milhões de ienes (algo como 195 mil euros) ao jardim.



Para justificar a sua decisão em não cobrar entradas a estrangeiros, o homem explicou que há alguns anos um estrangeiro tinha-lhe gritado ao visitar o jardim, tornando-o desconfiado de não-japoneses. "Eu não falo outras línguas e fiquei assustado quando um estrangeiro me começou a gritar há uns anos", disse o homem aos responsáveis pela investigação, citado pelo canal noticioso SoraNews24.



Segundo a SoraNews24, o homem entregava bilhetes sem os cobrar e pedia a um colega com acesso à base de dados para cancelar as vendas para que não houvesse discrepância entre as vendas registadas e a receita final.