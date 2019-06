viagens, hotéis e aluguer de veículos conseguiu fazer com que 61 pessoas de todo o mundo aceitassem ser tatuadas. Um estudo da Momondo mostra que 49% dos inquiridos admitem que hoje são menos tolerantes em relação aos outros. A tatuagem foi feita por Mo Ganji e todos os 61 selecionados receberam uma viagem para serem parte da World Piece.

Mas não se pesne que esta campanha é apenas a favor da união e tolerância mundial. A Momondo, no estudo que apresenta lembra que viajar é uma das portas que se podem utilizar para atingir uma maior tolerância relativamente aos outros.







"A nossa missão na Momondo é abrir o mundo e a nossa iniciativa mais recente reitera isso. Viajar é uma forma de cultivar uma mente aberta, dando-nos uma perspetiva diferente não só de outros países e culturas, mas também de nós próprios, do nosso país e da nossa cultura", lembra Per Christiansen, responsável de marketing na Europa e Médio Oriente.



"Para combater a tendência de um mundo cada vez mais dividido, tal como refere o nosso estudo, decidimos criar uma manifestação visual e viva de ligação humana. Pedimos a pessoas de todo o mundo com histórias diferentes que se comprometessem com uma tatuagem que as liga, para mostrar que, apesar das nossas diferenças, estamos unidos na nossa humanidade. Ficámos surpreendidos quando milhares de pessoas se candidataram", continua Christiansen .