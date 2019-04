Francisca tinha 8 anos quando suplicou à mãe por uma cauda de sereia. A menina tinha encontrado vídeos no YouTube que mostravam raparigas vestidas como sereias a brincar em piscinas e também quis uma. Foi então que a mãe decidiu fazer uma pesquisa online à procura de sites que vendessem as caudas. "Mas eram demasiado caras e disse-lhe: 'Nem pensar!", conta à SÁBADO Cátia Silva.Mas a ideia não desapareceu. "Se ela quer ser uma sereia, outras meninas também vão querer", pensou. A mãe de Francisca decidiu então encomendar uma cauda de sereia dos Estados Unidos. Logo nesse verão, Francisca divertiu-se com a monobarbatana e a cauda de sereia na piscina de casa. E a mãe aproveitou para pensar num novo negócio para além da boutique que tem em Oeiras: vender caudas de sereia. Assim nasceu a marca Mermaids & Company.

