O primeiro episódio da oitava temporada não ficou disponível logo às 2h da manhã e dezenas de fãs da série recorreram às redes sociais para mostrarem a sua indignação.

A espera pela oitava e última temporada de A Guerra dos Tronos foi longa - mais de dois anos -, mas a indignação por essa espera de meses e meses não se comparou à impaciência pelo atraso na transmissão do primeiro episódio da nova temporada, esta segunda-feira de madrugada.



Há registo de dezenas de utilizadores que recorreram às sociais para mostrarem a sua indignação pela espera de vários minutos em que não conseguiram ver o primeiro episódio através do serviço de streaming da HBO Portugal.



A HBO chegou há poucos meses a Portugal e tem o direto de exibição da série juntamente com o canal SyFy. O episódio deveria estrear em simultâneo no canal de streaming e no canal de televisão (ao mesmo tempo que nos EUA), mas os utilizadores do HBO queixaram-se de atrasos na transmissão.



Quando o episódio já tinha terminado no canal de televisão ainda não era possível aceder ao capítulo através do serviço de streaming da HBO Portugal, de acordo com vários relatos



"O episódio está a chegar. O exército dos mortos apareceu sem avisar e temos as várias Casas a trabalhar para os derrotar. Estamos a fazer de tudo para derrotar o inimigo e disponibilizar o episódio o mais rápido possível. Pedimos desculpa pela situação e agradecemos a vossa paciência", lia-se numa mensagem inicial publicada pela HBO na sua página de Facebook, mensagem essa entretanto apagada e substituída por uma onde se afirma que o episódio já está disponível.



O episódio já estava disponível pelas 6h da manhã, pelo menos, e está disponível no serviço da Vodafone desde as 9h.