Addega WineMarket volta ao Porto – desta vez é na Alfândega

Evento que aproxima produtores e consumidores através de experiências únicas decorre no sábado, 11 de maio

O Adegga WineMarket do Porto costuma realizar-se num hotel da Invicta, mas desta vez optou-se para um novo espaço: a Alfândega – para, segundo a organização, "estar mais perto do coração da cidade e do rio Douro".



Assim, no sábado, 11 de maio, das 14h às 21h, os enófilos são todos convidados a participar no evento, que reúne 40 produtores portugueses de topo, a apresentar uma seleção de 120 vinhos com mais de 90 pontos numa Sala Premium, além de cerca 500 vinhos em prova (no copo "inteligente" habitual, para gravar na hora e depois receber por email as suas preferências).



Há mais novidades: uma Masterclass com os recém-lançados Vinhos do Porto Vintage de 2017 e outra, dedicada ao Champagne. Para petiscar, vai haver arroz de marisco d'O Gaveto.



Falta o preço dos bilhetes – com desconto de €5 na compra online, para visitantes das edições anteriores (utlizando o código WELOVEPORTO): o clássico é a €20 e dá direito à entrada e ao copo (que deverá ser devolvido à saída) para provar os cerca de 500 vinhos à disposição, além de uma dose de arroz de marisco; o bilhete-loja, para quem quer mesmo adquirir vinhos, é a €40, totalmente dedutíveis em compras (e inclui tudo o resto).