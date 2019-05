O quinto episódio da oitava temporada de A Guerra dos Tronos, o penúltimo, parece ser o episódio das grandes decisões. Todos os fãs se lembram que é nos penúltimos de cada temporada que as coisas descambam. Se quiser confirmar essa teoria, siga em frente. Se for paranóico com spoilers, guarde este texto nos favoritos e leia depois de ver o episódio. Deixamos o aviso e o texto segue logo depois do trailer deste mesmo episódio - o do próximo e último está no fim do texto.





O penúltimo episódio da série A Guerra dos Tronos começa com Varys assustado a escrever uma carta onde garante que Jon Snow é o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro, mas é interrompido por um dos seus pequenos passarinhos que afirma estar a ser vigiada pelos soldados de Daenerys. Na cena seguinte recebe o mesmo homem e garante que Daenerys está num estado igualzinho ao título da primeira canção do (genial) disco dos Magnetic Fields 69 Love Songs: "Absolutely Cuckoo".

O verdadeiro herdeiro mostra, mais uma vez, que a sua astúcia mental não acompanha a física: quando Varys lembra um ditado que assegura que cada vez que um Targaryen nasce, os deuses lançam uma moeda ao ar e o mundo fica em suspense. "De onde vim não gostamos muito de enigmas", responde Snow. Não é um grande enigma, na verdade…

A Aranha revela então o seu desejo primordial, mostrando que é das poucas personagens que mantém a mesma vontade desde o início da série: "Eu quero um bom governante do reino".

Tyrion vai-se chibar sobre Varys a Daenerys que rapidamente percebe a sequência de chibos e conclui: "O Jon traiu-me". Mas não só ele. Sansa, o anão e Varys são também acusados de traição à auto-denomiada rainha sem trono.

Nos seus aposentos, Varys recebe a visita de Verme Cinzento e dos seus Imaculados que o levam a dar um passeio ao luar. No destino encontra Danny, Jon e Tyrion (entre os dois há uma despedida sincera). Danny afirma ser a Mãe de Dragões – mentira, é, no máximo, mãe de dragão, neste momento – antes de mandar incinerar o eunuco. Menos um adversário que possa interferir na sua chegada ao trono. Siga!

Em conversa com o sobrinho, Daenerys lamenta que haja mais gente a amar Jon do que a ela, antes de lhe espetar uma valente beija nas beiças (ALERTA INCESTO!), mas o verdadeiro herdeiro acaba com esta cena à la Maias, para desagrado da rainha.

Na sala do trono, a loira platinada com um fascínio por incendiar pessoas mostra que cada vez tem menos empatia para com os inocentes e informa Tyrion que Jaime foi apanhado a tentar entrar em Porto Real à socapa, sendo que foi apanhado por ter uma mão de ouro agarrada ao braço. O Lannister mais burro, dizia Cersei. Somos tentados em concordar.

Tyrion liberta Jaime e pede-lhe que fuja com Cersei e que faça com que a cidade se renda. Mais uma traição a Daenerys e mais um amigo de quem o Duende se despede (quase que adivinhamos qual o destino do playboy de cabelo à Playmobil.

Enquanto os soldados de ambos os lados se encontram frente às muralhas, Arya, o Cão de Caça e Jaime infiltram-se na cidade, o destino dos três é Cersei. Enquanto isso, nas águas de Porto Real, serve-se fricassé de homens de ferro à moda do chefe com assas e escamas.

Pouco depois, o exército que tem um dragão do lado deles entra na cidade matando todos os maus que encontram (também deve haver bons, mas a morte é indiscriminada). #Dragão&ExércitoMal

Cersei observa toda esta carnificina do topo da sua torre e descobre que um simples dragão deu cabo de toda uma armada e das defesas da maior cidade do mundo. E sim, é quase mais difícil o trava línguas dos "Três Tristes Tigres" do que destruir Porto Real, aparentemente.

Os soldados rendem-se, os sinos tocam e Daenerys vence. Toda a capital está conquistada. Toda? Não, uma irredutível rainha não se rende a uma invasão que devastou completamente o seu exército e mantém-se estóica do topo da torre a ver enquanto Daenerys queima centenas de inocentes que correm pela sua vida e o seu exército chacina os soldados que se renderam e também civis.

Num exercício de mais puro amadorismo de realização, vamos Jon Snow a mudar de ideias relativamente à sua tiamante e a começar a concordar com Varys.

Na praia de acesso privado aos senhores de Westeros, Eon Greyjoy e Jaime Lannister lutam pelo afecto de Cersei que admite a derrota enquanto vê a sua cidade a arder. Uma lágrima escorre-lhe pela cara, ao mesmo tempo que o seu irmão morre e mata o amante que veio das Ilhas de Ferro.

Há ainda tempo de sobra para uma das batalhas mais esperadas de toda a série (entre os manos Clegane) e vemos finalmente a cara do monstro de Frankenstein, minutos antes de Jaime reencontrar Cersei, apenas para morrer nos seus braços, no mesmo sítio onde a tinha abandonado uma temporada antes.

Pelas ruas de Porto Real, Arya quase morre esmagada por pessoas a correrem pela sua vida e pedras que caem dos edifícios, enquanto Clegane salta para a sua morte abraçado ao irmão, num momento que quase podia ser ternurento, não fosse tão grosseiro. Danny continua a queimar indiscriminadamente a cidade que quer tomar, de forma a ser rainha de coisa nenhuma.

Numa cave, Cersei, Jamie e o bebé são esmagados por pedras a caírem na sequência do ataque desenfreado levado a cabo por Danny. Morrem os dois (ou os três) abraçados e a amarem-se, como desde o primeiro episódio.

Com estas mortes, a a lista de Arya cada vez está mais reduzida, embora um novo nome possa ter sido acrescentado: Daenerys Targaryen.

E, citando uma das mais icónicas séries de todo o sempre, na sua tradução portuguesa, resta dizer apenas uma coisa: não perca o próximo (e último episódio) porque nós também não!