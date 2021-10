Gouveia e Melo: O astro das vacinas

O militar que se despediu do comando do plano de vacinação contra a covid-19 com resultados formidáveis, rege-se pela disciplina e pelo rigor. É um notável comunicador, obcecado nas missões, sem tolerância para almas com falta de escrúpulos. Submarinista, nunca vai ao fundo com a teimosia, coração dilatado em prol dos amigos e desconhecidos, vira as costas a bebidas alcoólicas e é bisneto de um pioneiro do espiritismo em Portugal.



O uniforme camuflado terá seguido para o armário até, salvo seja, a próxima chamada. Vestiu-o desde a primeiríssima hora. Pareceu-lhe o padrão adequado para enfrentar o que apelidou de guerra. Uma contenda diferente, contra o inimigo que não vem de carne e de osso e que se veste num vírus cruel, capaz de levar para o cemitério tanta gente e que prejudicou imensamente a economia. A elevada postura e sentido de entrega do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo sintetiza apenas um ponto de partida para caracterizar o militar que coordenou a Task Force, o Plano de Vacinação contra a Covid-19, numa equipa que incluiu soldados dos três ramos das Forças Armadas, e cujos resultados são difíceis de serem contestados: Portugal está à beira da meta de 85% de vacinação completa, razão suficiente para receber de Francisco Pinto Balsemão o Prémio de Mérito e Excelência na edição XXV dos Globos de Ouro.



Há gente que não quer saber de estatuetas. Há gente que prefere ficar de fora da ciência e não dá o braço à vacina. O homem que ficou 31 dias inteiros num submarino e viveu nos arcaicos submarinos da classe Daphné, onde o duche não era permitido, não se intimida com a coleção de insultos vinda da boca dos negacionistas. Passou pelas trinta pessoas, que reviram as pálpebras à realidade, e a pés juntos, sem lhes dar resposta directa. Com uma mão afastava punhos quase prontos e com a outra pedia calma. Minutos depois, no Centro de Vacinação de Odivelas, disse para a imprensa: "Não podemos ter medo. Quando acreditamos numa coisa temos que sofrer as consequências, sejam lá quais forem. Eu não tenho medo. E vou passar por ali (porta), outra vez". E passou. Henrique Gouveia e Melo tem só medo que o céu lhe caia na cabeça. A probabilidade é minúscula. O militar de carreira que, até então, nunca liderara uma operação civil, é obsessivo nas missões, rigoroso, disciplinado, confiante, impaciente para detalhes fúteis, um comunicador com alta capacidade. Álcool, e não é aquele que serve para socorrer feridas, mas o engarrafado, e que pode trazer o terrível descontrolo, experimentou apenas uma vez numa cerveja, mas a cevada maltada soube-lhe amargo. Nunca mais, ao que se sabe, na garganta do vice-almirante voltou a entrar este género de bebidas.