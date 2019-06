A adolescência parece uma fase com tanto de difícil como de misteriosa. Quase é preciso dominar uma nova língua. E uma palavra chave nesta comunicação é "tipo", como explica Catarina Furtado no seu novo livro Adolescer é Fácil Só que Não. "Tipo: A palavra sempre serviu para fazer comparações, mas ultimamente, para vocês, tornou-se uma 'bengala de linguagem'. Usar 'tipo' para enunciar algo ou até no início de uma frase não é lá muito correto e parece ter o dom de irritar os mais velhos, ou estarei enganada? Se puderes, tipo, evitar, não era, tipo, nada mau..."









Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e presidente e fundadora da ONGD - Associação Corações Com Coroa (CCC) explica que contacta com muitos jovens e adolescentes e por isso decidiu avançar para este livro. Explica que foi um convite da Porto Editora e que decidiu ter um tom intimista e mesmo partilhar alguns detalhes da sua experiência como adolescente e até a relação com a irmã.

Neste livro, Catarina Furtado explica como enfrentar os desafios da adolescência e Ricardo Araújo Pereira - que assina o prefácio - diz que a obra é "um exercício de generosidade". A embaixadora daA melhor recordação da adolescência foi a descoberta do sentimento de estar apaixonada e confessa que manipulava a irmã "no sentido de a fazer obedecer só a mim." Confessa até que sofreu um bocadinho por ser magra demais e porque "Era sempre considerada a melhor amiga dos rapazes e não era propriamente vista como a rapariga de quem eles gostavam."Catarina Furtado tem também novo programa na RTP - Aqui Mandam as Crianças. "As crianças entrevistam figuras públicas, vão também mandar em instituições e empresas por um dia." Explica ainda que como tem "dois filhos, um rapaz com 11 anos e uma filha de 13, um enteado de 17 e uma enteada de 23. Estou preparada para o que der e vier."Foi um convite que surgiu da Porto Editora, pelo facto de eu trabalhar a temática da juventude há já 19 anos enquanto Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e com a associação que criei há 7, e da qual sou Presidente, a Corações Com Coroa (CCC). Na CCC damos bolsas de estudo a jovens raparigas, temos um projecto nas escolas contra a violência no namoro, fazemos palestras em escolas e promovemos conferências e debates, para além do atendimento gratuito em diferentes áreas. E eu, todos os anos, faço um périplo por escolas do país para falar sobre muitas questões que têm que ver com a adolescência, o desenvolvimento e os Direitos Humanos. Tenho, por isso, alguma experiência sobretudo enquanto ouvinte e testemunha da realidade dos jovens de hoje. Quer em Portugal, quer no mundo em desenvolvimento onde tenho feito muitos documentários para o programa "Príncipes do Nada". Aceitei fazer partilhas pessoais para poder apoiar os jovens e os seus educadores, sem moralismos.Entrar na adolescência. Eu penso que os meus leitores podem ser os pré-adolescentes que estão à beira de entrar na adolescência e os adolescentes propriamente ditos. A Organização Mundial de Saúde diz que a adolescência começa aos 10 ( pré-adolescentes) e vai até aos 19 anos. A ONU defende que esta fase da nossa vida se estende até aos 24 anos.Pensei em primeiro lugar numa organização do livro que fosse apetecível para os adolescentes. Com divisões bem definidas, em que cada capítulo tivesse temáticas concretas e não muito extensas. Andei a ver tudo o que estava disponível no mercado para tentar fazer a diferença. Pensei em mim, enquanto exemplo, e fui seguindo a minha intuição. Daí surgiram os 5 capítulos que preenchi com partilhas pessoais e profissionais, curiosidades, informações, estatísticas, alertas – com uma preocupação transversal em relação às questões dos direitos humanos. (1- Quem és tu, 2 - Ouve o teu coração, 3 - O poder da tua mente, 4 - O teu corpo fala contigo, 5 - O mundo à tua volta.) As ilustrações do Rodrigo Mota (#ligeiramentecanhoto) e o design do 3H Strategic Design Studio deram o tom à minha voz. Além disso, foi um privilégio ter o prefácio escrito pelo Ricardo Araújo Pereira que ajuda a entender a minha vontade, missão e propósito.Confesso que tinha muitas mais. E essa é uma resposta que gosto muito de dar porque a maior parte das vezes as notícias que nos ficam a pairar na memória dizem respeito a acontecimentos maus com pessoas que se traduzem em terríveis exemplos. Mas a minha experiência, quer em Portugal quer noutros países, é contrária: tenho conhecido muitas pessoas verdadeiramente inspiradoras que salvam e mudam vidas todos os dias, sem holofotes. Tive de fazer uma escolha e, obviamente, teria de ser com base nas pessoas que conheci através dos documentários "Príncipes do Nada" (escolhi uma mulher da Guiné-Bissau, uma jovem de São Tomé e duas das bolseiras da CCC: a Jéssica Silva e a Élia Brito.Passar a mensagem de que não devem existir tabus. E que é muito importante conversar com as pessoas que nos inspiram confiança. E umas das minhas maiores preocupações foi desmitificar mitos e passar informação rigorosa e de qualidade, relativamente, por exemplo, aos comportamentos sexuais, aos riscos, às doenças sexualmente transmissíveis e à própria promoção da autoestima.Vejo-os com alguma ansiedade provocada pela pressão da sociedade para atingirem o sucesso (embora seja um conceito tão relativo). Vejo-os muito dependentes dos telemóveis, das redes sociais, o que me parece que possa ser um obstáculo para o desenvolvimento de uma característica que para mim é essencial na construção de um mundo mais justo e equilibrado: a empatia. Vejo-os ao mesmo tempo preocupados em deixarem uma marca no mundo. Acredito neles e acredito que temos todos e todas de fazer um esforço para encurtar a Generation Gap.Senti um bocadinho na minha adolescência, mas parece-me que esta é mais acentuada.Acho que o grande desafio é mesmo fazer entender a diferença entre privacidade e intimidade. E ter consciência do que pode implicar ou não a partilha. Eu acho que não vale tudo, mas não quero ser nem maternal nem moralista. Dou informação para que possam ter opção de escolha.Desde logo, esclarecer o que é exatamente o bullying nas suas diferentes facetas. Tal como a violência no namoro, o grande problema é o facto de os jovens não saberem identificar os sinais porque não os reconhecem, e por isso acham normal comportamentos de abuso de poder e de controlo. Escrevi uma letra que foi musicada pelo Tiago Bettencourt e tem a voz da atriz Daniela Melchior, que é precisamente um hino contra a violência no namoro: "O que é ser normal? Apontar o dedo ao mal". Anda a circular nas escolas com o projeto da minha associação: "CCC vai à escola", e é muito evidente para as nossas técnicas o motivo por que Portugal tem uma taxa tão elevada de casos de violência no namoro entre os jovens que (em geral) confundem os conceitos, e gostar significa muitas vezes controlar.Tentei fazer um resumo, até porque existe muita informação disponível na internet, e esse foi um dos desafios a que me propus: fazer uma seleção do essencial na minha visão. Mas partilho casos de muitos jovens de outros países, com contextos sociais diferentes porque acho que é uma forma de os nossos adolescentes não só ficarem mais informados sobre o mundo que os rodeia como também poderem relativizar as suas próprias dores, sabendo à partida que não será esse o remédio da cura, mas pode ajudar. Por exemplo, o facto de milhares de raparigas em muitos países em desenvolvimento deixarem de ir à escola para sempre quando lhes aparece a menstruação. É inconcebível isto ainda acontecer neste século.

Acha que, para ultrapassar estas alterações, é importante ter o apoio dos amigos ou familiares? Recorda-se de um momento em que isso fez a diferença na sua adolescência? Qual?

Eu conto episódios pessoais no livro exatamente por serem verdadeiros e por permitirem uma melhor aproximação do leitor ou leitora. Eu era muito magra e sofri um bocadinho por causa disso. Era sempre considerada a melhor amiga dos rapazes e não era propriamente vista como a rapariga de quem eles gostavam.

Como mãe, qual é que acha que será o maior desafio quando chegarem à adolescência?

Tenho dois filhos, um rapaz com 11 anos e uma filha de 13, um enteado de 17 e uma enteada de 23. Estou preparada para o que der e vier, o que não quer dizer que tenha respostas para tudo. Mas tentei com o livro chegar precisamente a jovens e adultos, mostrando que tanto os educadores como os adolescentes podem estar mais atentos a certas questões para evitar isolamentos e distâncias emocionais. Tenho recebido muitas mensagens de mães e pais que já leram dizendo que o livro é uma ótima ferramenta para a família. Fico mesmo muito feliz!



No seu livro, agradece à sua irmã por "ter aturado durante o tempo em que, do alto da minha vantagem etária de cinco anos mais velha, em armava, muitas vezes, ao pingarelho". Como era a vossa relação? Podia dar um exemplo dessas vezes em que se armava ao pingarelho?

Eu tinha a mania de que era eu que a devia educar e por isso, de alguma forma, manipulava-a no sentido de a fazer obedecer só a mim. Por outro lado, era muito maternal e tomava mesmo conta dela.

Como era como adolescente?

Rebelde, irrequieta, curiosa, inquieta. Não terei mudado muito.



O que achou mais desafiante?

A descoberta do sentimento de estar apaixonada.



O que a enervava mais?

Já era a injustiça.



Qual foi a maior dúvida que teve enquanto era adolescente?

Se iria ter tempo de vida para fazer tudo o que me apaixonava – tantas coisas e tão diferentes.



A adolescência é um tempo de excessos e experiências. Acha que faz parte ou os pais devem proteger os filhos?

O equilíbrio é o melhor. Não existirem tabus e barreiras para que pais e filhos se sintam à vontade para conversarem sobre tudo. Eu acredito nesse tipo de relação que não pressupõe, em nenhum momento, falta de respeito.



Qual foi o seu maior excesso na adolescência?

Vivi os excessos normais que fazem parte da adolescência. Pisei de vez em quando o risco, mas nunca fui para além dele, porque estava informada. Acho que foi por isso e também porque a minha personalidade não gosta muito de perder o controlo.

Acha que é importante ser voluntário enquanto se é adolescente?

Acho que se deve ter ainda antes uma educação para a cidadania. Acredito profundamente que o mundo (e o país) seria bastante mais tolerante se houvesse essa preocupação para as questões dos direitos humanos, para a não violência, a não discriminação, para a promoção da inclusão social e de uma cidadania ativa que inclui o exercício do voluntariado, não como uma experiência curricular mas, sim, como parte integrante da formação do cidadão e dos seus valores.



O que se aprende com essa experiência?

Respondo neste livro e também no anterior, que aproveito para sugerir a quem está interessado no tema. Lancei-o há 3 anos, chama-se "O que vejo e não esqueço", e é muito dedicado ao trabalho voluntário. O que se aprende é muitas vezes difícil de explicar, mas eu diria que se aprende a não olhar tanto para o umbigo e a ser mais feliz.

Quando começou a ser voluntária? Porquê?

Aos 9 anos, na escola de ensino especial onde a minha mãe dava aulas, a CRINABEL.

"Aqui mandam as crianças" é o seu novo programa. Sente muito isso em sua casa?

Não sinto. O que sinto e o que pretendi ao propor este programa à RTP é que as devemos ouvir mais: as suas opiniões e as suas visões do mundo. O que não quer dizer que lhes devamos fazer as vontades todas. Está a ser maravilhoso fazer o programa. A ver todos os sábados, logo a seguir ao Telejornal!



O que podemos esperar do seu programa?

Um programa para toda família com muito boa disposição e autenticidade. As crianças entrevistam figuras públicas, vão também mandar em instituições e empresas por um dia. Depois temos apanhados, surpresas emotivas, jogos entre pais e filhos, e ainda falamos de coisas sérias... Imperdível, diria.

Qual acha que pode ser a melhor reação ao seu livro? Porquê?

A que está a ser.