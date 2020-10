O analista jurídico Jeffrey Toobin foi suspenso pela New Yorker depois de ter sido apanhado a masturbar-se durante uma chamada de Zoom organizada pela revista. O caso aconteceu na semana passada durante uma simulação para a noite eleitoral com todas as estrelas da publicação norte-americana e da rádio WNYC. O comentador está suspenso, noticiou o site Vice Jeffrey Toobin reagiu ao mesmo site dizendo ter cometido "um erro estupidamente embaraçoso, acreditando que estava com a câmara desligada. Peço desculpa à minha mulher, família, amigos e colegas de trabalho". "Acreditei que não estava visível no Zoom. Pensei que ninguém na videochamada me poderia ver. Pensei que tinha desligado o vídeo", acrescentou.A chamada, foi explicado à Vice, era uma simulação onde participaram as maiores estrelas da revista, fazendo-se passar pelos protagonistas políticos da noite eleitoral de 3 de novembro (candidatos, representantes dos partidos, a extrema-direita, a extrema-esquerda, as forças armadas). Nesta encenação, Toobin representava os tribunais.Duas fontes que estiveram na reunião contam que foi num momento de 10 minutos de pausa que viram Jeffrey Toobin a tocar no pénis, com a câmara notoriamente virada para aquela zona do corpo. As fontes acreditaram que ele estaria numa outra chamada. Momentos depois, o analista jurídico voltou a levantar a câmara e continuou a reunião, achando que ninguém tinha visto.A revista emitiu um comunicado onde revela que o mesmo se encontra suspenso, "enquanto o caso está a ser investigado".Toobin trabalha na New Yorker há mais de 25 anos e é também analista jurídico da CNN. A estação de televisão esclareceu que o próprio comentador pediu dispensa enquanto "está a lidar com assuntos pessoais".Desde que pandemia de Covid-19 começou que plataformas como a Zoom, que permitem videochamadas de grupo, ganharam popularidade. Vários têm sido também os casos de incidentes durante reuniões profissionais