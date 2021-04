A primavera chegou, e as cores estão na rua

Depois de um ano de confinamento, a primavera traz um poderoso desejo de renascimento, alegria e festa que se traduz no uso poderoso da cor. Independentemente das tendências e inspirações, as cores fortes são transversais a todos os criadores, a ponto de o designer português Luís Carvalho afirmar que se tivesse de escolher um look que resumisse este tempo seria "um fato largo, de calça e blazer em rosa flúor, ácido" que remete para o que são as grandes tendências da moda: a cor e o oversize, ou seja, a largueza e o conforto da roupa de casa, mas intensamente colorido, a remeter para a festa.