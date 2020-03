Missy esteve 11 anos desaparecida. Agora reencontrou-se com a dona

Missy fugiu do carro da dona, Eve McDonnell, em 2009 em Birmingham. Agora, quase 11 anos depois de viver na rua a apenas cerca de 12 quilómetros de casa, reencontrou-se com a dona."Nunca deixei de pensar nela. Nunca esquecemos os nossos animais, eles são insubstituíveis", disse Eve McDonnell citada pela BBC.Missy foi encontrada num beco no meio do lixo. Depois de ser levada a um abrigo para animais, descobriu-se que tinha chip. A dona não conseguia acreditar que a gata, agora com 17 anos, estivesse viva.

Clare Davis, responsável pelo centro Little Haven Rescue, levou Missy a um veterinário quando percebeu que esta tinha um microchip.



Agora voltou a casa. "Tem que comer comida para gatos bebés porque perdeu muitos dentes, mas voltou para o seu sítio preferido".