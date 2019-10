Garrafa de uísque mais cara do mundo foi vendida por 1,7 milhões de euros

A garrafa de uísque mais cara da história foi vendida por 1,5 milhões de libras – cerca de 1,7 milhões de euros. A bebida que bateu o recorde mundial é uma Macallan 1926, com a caixa número 263. O uísque escocês foi destilado durante as duas grandes guerras e envelhecido por mais de seis décadas, em barris de carvalho espanhol importados de Jerez, em Espanha.

O leilão foi feito na casa Sotheby’s, com mais de 250 anos de história nas vendas de obras de arte, joias e artigos de luxo. Em outubro deste ano, abriu um lote das garrafas exclusivas, que são descritas como o "Santo Graal" do uísque. O valor do lote subiu porque cada garrafa teve um design especial: 12 garrafas foram desenhadas pelo mesmo artista que criou a capa do álbum dos The Beatles, Pepper’s Lonely Hearts Club Hand, outras 12 foram desenhadas pelo artista de arte pop, Valerio Adami, e a garrafa mais cara foi desenhada pelo irlandês Michael Dillon.

Os avaliadores previam que toda a coleção de 467 garrafas – entre as quais a famosa garrafa de Macallan – fosse vendida por um valor entre 3,3 e 4,6 milhões de libras (3,8 e 5,3 milhões de euros. No final, a coleção foi vendida por um total de 7.635.619 libras (8.817.803 euros).

Jonny Fowle, especialista neste tipo de produtos, afirmou que "este fantástico resultado mostra a qualidade da colecção" e acrescentou que "a energia na sala de licitação era palpável". A Sotherby’s manteve o anonimato dos compradores, embora tenha reconhecido "um interesse pronunciado" dos concorrentes asiáticos.