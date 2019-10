Uma grande pintura de Banksy , que mostra chimpanzés sentados nos lugares dos deputados na Câmara dos Comuns do Parlamento britânico, foi vendida por mais de 12 milhões de dólares (menos de 11 milhões de euros). O preço marca um recorde para uma obra de Banksy, de acordo com a casa de leilões Sotheby's.A venda ocorreu esta quinta-feira. A obra, chamada Devolved Parliament, tinha um preço estimado entre 1.5 e 2 milhões de libras. Foi pintada em 2009.Durante as ofertas, que duraram 13 minutos, foi vendido por cerca de 9.5 milhões de euros. Com as taxas, chega aos cerca de 11 milhões. O artista cuja identidade permanece desconhecida reagiu ao leilão via Instagram: "Preço recorde para uma pintura de Banksy estabelecido em leilão esta noite. É uma pena que eu já não a tenha."Antes deste leilão, o preço recorde por uma obra de Banksy tinha sido o de 1,7 milhões por Keep It Spotless, também vendida pela Sotheby's em 2008.