A carregar o vídeo ...

Jorge Cameira tem uma mala cheia de documentos antigos que foi adquirindo ao longo dos anos. "Nem a posso abrir, porque o pó faz-me espirrar", conta à SÁBADO. Entre os papéis amarelecidos com o tempo está uma carta manuscrita datada, segundo o próprio, de 1636, em que se consegue ler "del rey Dom Affonso." O colecionador de Beja não sabe de que tipo de documento se trata. "Está escrita num português arcaico, não consigo lê-la." Mas colocou-a à venda na Internet por 500 euros e ainda não conseguiu comprador.O vendedor, reformado, também teve à venda uma carta de alforria - um documento que atribui a liberdade a um escravo - de 1875, originária do Brasil. Custava 600 euros, mas entretanto retirou-a do site. "Recebi propostas de 20 euros. Ridículo! Houve pessoas a quem tive de explicar o que era uma carta de alforria. O grau de incultura de História no País é elevado", queixa-se.Documentos históricos, cartas manuscritas, livros raros do século XVII, braceletes e tigelas da Idade do Bronze e fósseis de dinossauros são alguns dos objetos que mereciam estar num museu e que se podem comprar na Internet. São vendidos por colecionadores ou apaixonados por História, Arqueologia e Paleontologia que vão recolhendo o que encontram e que depois tentam vender por negócio ou por falta de espaço em casa.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 23 de maio de 2019.