Gabriel Pimenta, o filho do pastor

Ainda tinha 4 anos quando ordenhou a primeira ovelha. Hoje, com 7, já o faz completamente à vontade. Senta-se atrás do animal com a ferrada, o recipiente para o qual retira o leite, com capacidade para 8 litros, e usa a mão direita – é a que lhe dá mais jeito. Demora dois minutos e meio a completar a tarefa, mais um que o pai, e só ordenha "as mais mansinhas". Mas nem assim se livra dos abanares de rabo que lhe atingem a cara ou de os animais lhe entornarem a vasilha.