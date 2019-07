A fotografia de um pássaro a alimentar uma cria com uma beata de cigarro voltou a pôr a discussão sobre o descuido dos fumadores em destaque.





A imagem foi captada por Karem Mason e mostra um talha-mar a alimentar a cria no ninho com uma beata de cigarro, na Florida, nos Estados Unidos.



A fotógrafa deixou um apelo quando divulgou a fotografia: "Se fumar, por-favor, não deixe as beatas para trás. É tempo de limparmos as nossas praias em vez de as tratarmos como um cinzeiro gigante". Mason acrescentou ainda a hashtag #nobuttsforbabies ("Sem beatas para os bebés").





A fotógrafa explica que estes pássaros se alimentam planando, de bico aberto, sobre a água. "Eles não veem o que estão a apanhar. Os pais devem ter apanhado aquela beata à superfície da água e levaram-na, para dar de comer às crias", adiantou.Um relatório de 2018 da Ocean Conservancy referia que as beatas de cigarros são o objeto mais comum de todos os tipos de lixo recolhido das praias a nível mundial.Rachel Kippen, da Coligação Para a Educação Sobre o Tabaco de Santa Cruz, citada pelo jornal britânico The Independent, refere que as beatas de cigarros se tornaram tão presente "que já nem reparamos nelas". "Há 4,5 biliões de beatas nas nossas ruas, parques e em praias por todo o mundo", defende, lembrando que as beatas são compostas por um plástico que nunca se degrada inteiramente.A Assembleia da República aprovou em junho o projeto de Lei do PAN relativo ao fim a dar às beatas de cigarros, que prevê a existência de cinzeiros em estabelecimentos e coimas elevadas para quem as deitar para o chão.O diploma, aprovado na generalidade, mereceu os votos favoráveis de PS, PAN, BE e PEV, os votos contra da bancada do CDS-PP e a abstenção de PSD, PCP e de cinco deputados do CDS-PP, incluindo a presidente do partido, Assunção Cristas.O diploma apresentado pelo deputado único do PAN proíbe "o descarte" das beatas para a via pública e prevê que o Governo promova ações de sensibilização para esta questão, tanto para os cidadãos como para os responsáveis por estabelecimentos comerciais, que ficam obrigados a dispor de cinzeiros.