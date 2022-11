Já fez um curso de Natal?

É no primeiro fim de semana de dezembro que Maria começa a preparar a decoração de Natal. Com 70 anos e uma família numerosa, este é um tema sério e exige planeamento. Na sua casa começa sempre pela entrada, onde coloca a árvore de Natal: um pinheiro natural de 2 metros de altura que compra nos bombeiros ou a um fornecedor e que, normalmente, custa €80. As cores que escolhe para o decorar são o dourado e o transparente, que estão presentes nas bolas e nas luzes. A reformada gasta pouco mais do que €80 na decoração da casa, pois além da árvore compra apenas um ou dois ramos de pinheiro soltos, que custam cerca de 10 euros cada e aproveita o que já tem. Mas Maria, com 14 pessoas a passarem a consoada em sua casa e com um gosto por design, conta que depois do curso de decoração de Natal se sentiu ainda mais confortável com a sua casa. "Aprendi a colocar as luzes, a cortar os pés aos troncos e a tratar dos ramos", diz à SÁBADO.