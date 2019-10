Embora também possam ser doces, as pipocas não são necessariamente "um" doce - muito menos travessura. Nem por isso deixam de fazer parte da equipa ideal para receber uma das importações mais apreciadas pelo portugueses: a noite de Halloween.Os restantes membros da equipa chamam-se sofá, cobertor, comandos e véspera de feriado - e ainda bem, já que perante a programação especial dos canais de cabo e o repertório das plataformas de streaming, é certo e seguro que a noite vai ser assustadoramente longa.E se uns títulos obrigam a escolher entre procurar o canal correto ou mergulhar nas opções de pesquisa das plataformas, há quem seja omnipresente. É o caso de A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça (1999), marco de horror gótico assinado por Tim Burton e protagonizado por Johnny Depp em pico de forma que vai ser exibido no Fox Movies (às 23h57 de quinta, 31), mas que também está na Netflix.Indiferente a guardas partilhadas está Victor Frankenstein (2015), filme com Daniel Radcliffe e James McAvoy, sobre o arrepiante médico criado por Mary Shelley no século XIX que pode ser visto à meia-noite de dia 31 para 1 no canal Fox, enquanto o congénere Fox Movies apresenta no seu cartaz da noite O Caçador e a Rainha de Gelo (21h15), de Cedric Nicolas-Troyan (2016) e Diário Secreto de Um Caçador de Vampiros (0h35), de Timur Bekmambetov (2013).Se por um lado tem apostado nas séries originais (há mais sobre isto nas páginas seguinte), a Netflix não descura um catálogo recheado de clássicos de terror de longa-duração. É lá que podemos ver Psycho (Hitchcock, 1960) e Pesadelo em Elm Street (Craven, 1984) mas também aqueles filmes que serão os clássicos de amanhã, como Foge! (Peele, 2017), Hostel (Roth, 2005) ou It (Muschietti, 2017). Este último, sobre um grupo de miúdos aterrorizado por um palhaço maléfico, está ainda na HBO.O streaming do canal responsável por algumas das melhores séries de sempre entrou em Portugal no início de 2019 com um catálogo apetecível também no domínio dos filmes. Entre as opções para uma noite de Halloween a espreitar por debaixo do cobertor afiguram-se Atividade Paranormal (Peli, 2017) e The Conjuring - A Evocação (Wan, 2013), títulos marcantes da nova onda de terror encabeçada pelas produtoras Blumhouse e A24. Mas o cânone do género não ficou esquecido: na quinta-feira 31, veja um clássico do subgénero slasher: Sexta-feira 13 (Cunningham, 1980).O histórico cruza-se com o contemporâneo também no streaming de filmes independentes Filmin. Eis uma sugestão de maratona: A Noite dos Mortos-Vivos (Romero, 1968), O Senhor Badabook (Kent, 2014), Vai Seguir-te (Mitchell, 2015) e Suspiria (Argento, 1977) - por esta ordem.De volta ao cabo, o TV Cine antecipou duas programações especiais com 14 filmes de vampiros a serem mostrados a 26 e 27 de outubro (e que vão obrigar a "puxar" a box atrás) e quatro de terror "generalista", entre os quais Candyman (Rose, 1992) e dois Insidious (Wan, 2013 a 2015), entre 28 e 31. Já na noite de todos os medos, 31, o canal Cinemundo tem uma ambição arrepiante: a sessão começa às 19h10 com Agarrem-me Esses Fantasmas (Jackson, 1996), passa por A Visita (Shyamalan, 2015), Freddy Contra Jason (Yu, 2013), O Nome do Medo (Title, 2017) e tem em Elizabeth Harvest (Gutierrez, 2018), que começa às 2h, a sua última etapa. Haja pipocas para tanto susto.