Filipinos fazem fila para que animais sejam benzidos

Cerimónia em Quezon, Filipinas, acabou com a bênção de 500 cães e gatos. Não saíram do carro devido à pandemia.

Para celebrar o Dia Mundial do Animal, nada como levar os melhores amigos de quatro patas a um drive-through de bênçãos express. Foi o que pensaram centenas de amantes de animais em Quezon, nas Filipinas, onde as pessoas nas filas foram substituídas por carros devido à pandemia de covid-19.





A data oficial é 4 de outubro, o mesmo dia em que se comemora São Francisco de Assis, mas nas Filipinas as celebrações começaram mais cedo.





Pelo segundo ano consecutivo, os animais foram trazidos de carro, para manter a sua segurança e a dos donos.