Esta terça-feira, realizaram-se as cerimónias fúnebres de Andrew O’Dwyer, um dos bombeiros que morreu a combater os incêndios na Austrália. Durante o funeral, a filha, Charlotte, recebeu uma medalha pelo pai e usou o seu capacete.

O’Dwyer morreu quando o carro em que seguia capotou. Geoffrey Keaton, outro bombeiro, morreu no mesmo acidente causado pela queda de uma árvore ardida perto da cidade de Buxton, a 19 de dezembro.

Andrew O'Dwyer e Geoffrey Keaton

O’Dwyer tinha 36 anos. Deixa a filha de 19 meses, Charlotte, e a mulher, Melissa. Vários bombeiros e políticos marcaram presença no funeral. Shane Fitzsimmons, comissário do serviço de combate a incêndios rurais, dirigiu-se a Charlotte de voz embargada, segundo a imprensa australiana. Disse-lhe que devia saber que o pai era um homem altruísta e especial, que só desapareceu por ser um herói.

A menina tocou no caixão do pai, chegando mesmo a deitar-se por baixo dele. O pai do bombeiro, Errol O’Dwyer, afirmou que despedir-se do filho era a coisa mais dura que teve que fazer na sua vida. Descreveu o filho como um espírito livre que vivia no presente e cujo maior feito foi a filha, Charlotte.

Em 2009, o bombeiro voluntário que também era gerente de uma loja subiu ao cargo de vice-capitão, mas retirou-se para passar mais tempo com a família. O comissário do serviço de combate a incêndios rurais agradeceu a Melissa e a Charlotte por terem partilhado Andrew.



Pelo menos 25 pessoas morreram devido aos incêndios na Austrália.