Festival Política: o Brasil e o ambiente no Cinema São Jorge

Entre os debates, o festival abre com o mote "A exploração da gente para a exploração da terra", com moderação da Fumaça (13/8), e recebe ainda os debates "O Ambiente Pergunta" (14/8) e "O que se passa no Brasil?" (15/8), sempre às 18h.



Já nas performances, haverá concerto da dupla brasileira radicada em Portugal Venga Venga (14/8, 22h30), o espetáculo O mundo segundo Diogo Faro, com o protagonista de Sensivelmente Idiota (15/8, 21h30), e as performances Beleza como Vingança (15, 23h), Semba versus Petróleo (13, 19h), e Saravá Palavrá (14, 19h).



Ao longo de todo o festival, estará patente a exposição "2050", de Carolina Maria, que se debruça sobre uma potencial catástrofe climática daqui a 30 anos. Consulte a programação completa no







de Cynthia Wade & Sasha Friedlander (16, 21h30).Entre os debates, o festival abre com o mote "A exploração da gente para a exploração da terra", com moderação da Fumaça (13/8), e recebe ainda os debates "O Ambiente Pergunta" (14/8) e "O que se passa no Brasil?" (15/8), sempre às 18h.Já nas performances, haverá concerto da dupla brasileira radicada em Portugal Venga Venga (14/8, 22h30), o espetáculo O mundo segundo Diogo Faro, com o protagonista de Sensivelmente Idiota (15/8, 21h30), e as performances Beleza como Vingança (15, 23h), Semba versus Petróleo (13, 19h), e Saravá Palavrá (14, 19h).Ao longo de todo o festival, estará patente a exposição "2050", de Carolina Maria, que se debruça sobre uma potencial catástrofe climática daqui a 30 anos. Consulte a programação completa no site oficial do Festival Política

Abrindo a programação da edição de 2020 do Lisboa na Rua, o Festival Política instala-se no Cinema São Jorge, em Lisboa, de 13 a 16 de agosto, com filmes, performances, música, debates e exposições centradas nos problemas ambientais, no geral, e nos brasileiros, em particular.Na área do Cinema, o festival recebe os vencedores dos Green Film Network Awards (quinta, 13, 21h30), bem como as sessões de curtas Olhar Portugal e o Mundo (sexta, 14, 21h30), Sessão Brasil (sábado, 15, 19h) e Sessão Ativistas (domingo, 16, 19h). A sessão de encerramento dá-se com o vencedor do Grande Prémio Ambiente CineEco 2020, o filme Grit,