Azeite biológico do Esporão é o Melhor do Mercado pela terceira vez

O azeite biológico Olival dos Arrifes, do Esporão, foi considerado o Melhor Azeite do Mercado, no Concurso Nacional de Azeites de Portugal, pelo terceiro ano consecutivo. Além deste prémio, o este azeite conquistou outras duas medalhas de ouro, nas categorias ‘Frutado Verde Médio’ e ‘Modo de Produção Biológico’.

Proveniente do Olival dos Arrifes, da Herdade do Esporão, no Alentejo, e com certificação biológica, este azeite passa por uma seleção cuidada dos seus frutos, com o objetivo de manter o seu sabor autêntico.



Produzido a partir das variedades Cobrançosa e Arbequina, este azeite revela um aroma intenso, com uma complexidade que lembra erva recém cortada ou a casca de banana verde, mediamente amargo e ligeiramente picante.

O Concurso Nacional de Azeites de Portugal tem como objetivo distinguir lotes homogéneos de Azeite Virgem – obtido unicamente por processos mecânicos e produzido na última campanha, de 2019/2020, que sejam propriedade de produtores e embaladores reconhecidos legalmente, e que sejam comercializados pelos próprios com referência comercial exclusiva.