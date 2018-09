Falta um bocadinho assim para mais um feito de Cristiano Ronaldo

Jogador português está prestes a ultrapassar Selena Gomez e tornar-se a personalidade mais seguida no Instagram no mundo. CR7 já é o número 1 do Facebook.

Cristiano Ronaldo prepara-se para se tornar a personalidade mundial mais seguida do Instagram, destronando a cantora americana Selena Gomez. Repare-se na aproximação do jogador português ao primeiro lugar do top da rede social em 2018:



Janeiro: 14 milhões de seguidores de diferença para Selena Gomez (130-116)

Abril: 12 milhões (136-124)

Junho: 10 milhões (138-128)

Julho: 3 milhões (139-136)

Agosto: um milhão (141-140)

Setembro: um milhão (143-142)



Enquanto Selena tem uma subida estável ao longo dos meses, Cristiano Ronaldo deu um salto de 9 milhões de seguidores em apenas dois meses (de Junho para Agosto). A explicação virá do extremo mediatismo do Campeonato do Mundo e da sua transferência sensação para a Juventus.



Curiosamente, Selena Gomez anunciou esta semana que vai fazer uma pausa nas redes sociais. Falou em "comentários negativos", em "viver o presente" e "dar um passo atrás".



A esta hora, Cristiano Ronaldo tem 142.200.387 seguidores. Selena Gomez tem 143.594.401.



É necessário notar, ainda assim, que estas não são contas mais seguidas do Instagram. São na categoria individualidades. A conta mais seguida da rede social continua a ser a do próprio Instagram, com 253 milhões de seguidores.



Este Top 10 de seguidores não reflecte contudo os cachets por publicidade. Segundo a HopperHQ, a rainha da publicidade no Instagram é Kylie Jenner, que cobra 1 milhão de dólares por anúncio (€850 mil), seguida por Selena Gomez (800 mil dólares - €680 mil) e Cristiano Ronaldo (750 mil dólares - €636 mil).



Quanto ao Facebook (rede social que conta já com 2,3 mil milhões de contas no mundo - o Instagram tem metade, mas está em rápido crescimento), Cristiano Ronaldo já é a personalidade mais seguida, com quase 123 milhões de "amigos". Segue-se a colombiana Shakira (102 milhões) e o actor americano Vin Diesel (99 milhões).