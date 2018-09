Beach House em Lisboa e no Porto

Victoria Legrand e Alex Scally, as duas metades dos Beach House, com a voz dela, funda, a comandar tudo, praticam um som único, entre o íntimo e o romântico, de uma beleza frágil, mas também ritmado, a que se convencionou chamar "dream pop". O sétimo capítulo da sua aventura no género, intitulado simplesmente 7, saiu em Maio, trazendo singles como Lemon Glow, Dive e Drunk In L.A. (cujo videoclip, realizado pelo inglês radicado em Portugal Peter Kember, mais conhecido como Sonic Boom, que também lhes produziu o álbum, foi filmado em Lisboa, com passagem pelo Pavilhão Chinês).7 é o motivo do seu regresso a Portugal, onde actuaram pela última vez em Paredes de Coura, no ano passado, para dois concertos: no Coliseu de Lisboa, na terça-feira, 25, e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 26. Bilhetes a €28.