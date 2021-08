Ex-combatentes à espera das regalias

“É triste, parece que andamos a esmolar. Todos os dias vou à caixa do correio e nada do cartão…”, desabafa João Manuel Encarnação, que cumpriu serviço na Guiné com a patente de furriel miliciano entre 1967 e 1969. Como ele, há muitos, já na idade da reforma, para quem a espera pelo Estatuto do Antigo Combatente parece ser grande demais. “Ainda vamos morrer sem vermos isto tudo a funcionar…”



Durante décadas, os antigos combatentes portugueses reclamaram o reconhecimento do seu estatuto e lutaram por regalias que consideravam ser-lhes devidas por um País que os mandou para a guerra. Em junho de 2020, há pouco mais de um ano, foi finalmente aprovada no parlamento a Lei 46/2020, também conhecida como Estatuto do Antigo Combatente, que abrange perto de 400 mil pessoas. De lá para cá, algumas medidas já entraram em vigor, outras estão mais demoradas e há quem não se conforme com os atrasos. As associações do setor, no entanto, continuam a dar um voto de confiança ao Governo.



“Houve um vazio de mais de 40 anos e finalmente conseguiu-se um estatuto aprovado na Assembleia da República, que dá aos antigos combatentes o devido reconhecimento pela sua abnegação, pelas suas perdas. Reconhece o seu justo lugar na História. É claro que os apoios e as ajudas também são necessários, mas esse reconhecimento é o ponto de partida para tudo.” Catarina Sarmento e Castro é a secretária de Estado dos Recursos Humanos e Ex-Combatentes e, em entrevista à SÁBADO, faz questão de frisar esta mensagem política antes de entrar nos aspetos práticos da lei. Sem nunca abrir o jogo quanto aos encargos que isso traz ao País: “O sacrifício destas pessoas não tem preço.”