Evil Below: o jogo de terror português que levou o género a novas alturas

Fábio Barbosa e José Ortega são dois jovens portugueses que desenvolveram o jogo de PlayStation Evil Below, o videojogo vencedor da 6ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal. Garantem à SÁBADO que vão continuar a desenvolver o videojogo e acreditam num futuro sustentável para quem quer seguir esta profissão em Portugal.



O jogo de terror pretende inovar dentro deste apreciado nicho de videojogos e foi considerado o melhor a ir a concurso, o que valeu aos seus criadores um prémio monetário de 10 mil euros, um crédito para ser usado em marketing avaliado em 50 mil euros, bem como espaço físico em Lisboa para trabalhar. Neste videojogo, o microfone do jogador é usado para captar a respiração e todos os barulhos feitos para que os inimigos se apercebam da presença do mesmo, dificultando as tarefas requisitadas para passar à próxima fase.



Evil Below venceu ainda as categorias de jogo mais inovador e aquele que melhor faz utilização das plataformas PlayStation.