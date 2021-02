Ser viajante numa pandemia

No lugar errado, à hora errada, mas com uma estrela da sorte. No meio de tantas viagens, João Paulo Peixoto viveu momentos arriscados: escapou a um acidente de comboio no Zimbabwe, saiu das ilhas Salomão dois dias antes de um terramoto, pagou subornos em África para seguir viagem e abandonou um autocarro turístico em Marrocos que viu cair por uma ravina matando nove portugueses. E foi por pouco que não estava no Hotel Continental, em Bagdade, no Iraque, quando os talibãs chegaram para fuzilar turistas.