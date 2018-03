Arqueólogos descobrem 81 aldeias pré-colombianas na Amazónia

Um grupo de cientistas encontrou vestígios de numerosas aldeias pré-colombianas, onde terão habitado até um milhão de pessoas, há 800 anos.

O estudo publicado esta terça-feira na revista científica Nature Communications com o título Pre-Columbian earth-builders settled along the entire southern rim of the Amazon (Construtores de terra pré-colombianos assentaram ao longo da margem do Amazonas) confirma a existência de geoglifos e vestígios de numerosas aldeias pré-colombianas.



As descobertas foram feitas na bacia do Alto Tapajós, a noroeste de Mato Grosso. Os investigadores encontraram 81 aldeias "perdidas", com vestígios de presença humana, datadas de 1250 a 1500 depois de Cristo. Foram encontrados vilarejos, fortificações, cerâmicas, machados de pedra polida e geoglifos (desenhos feitos na terra que, vistos do céu, formam diferentes formas geométricas como quadrados, círculos ou hexágonos).



Os arqueólogos descobriram pequenas aldeias com cerca de 30 metros de diâmetro, enquanto outras eram fortificações com aproximadamente 400 metros de diâmetro, contendo construções à volta de praças e estradas submersas.